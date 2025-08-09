دادستان تهران از گمرک فرودگاه امام (ره) بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در راستای صیانت از حقوق عامه و نظارت بر روند ترخیص و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده، امروز شنبه ۱۸ مردادماه، از انبارها و بخش‌های مختلف گمرک فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) بازدید کرد.

در این بازدید ۲ ساعته که با حضور جمعی از مسئولان قضائی، اجرایی و مدیران شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی انجام شد، دادستان تهران بر ضرورت ساماندهی فوری کالاهای خطرناک و اشتعال‌زا و اختصاص انبارهای ویژه متناسب با نوع کالا تأکید کرد.

صالحی با اشاره به دستور مؤکد ریاست قوه قضائیه مبنی بر نظارت مستمر بر وضعیت انبارهای گمرکات کشور، اظهار داشت: در حال حاضر تمامی کالاهای وارده به انبارهای گمرک در سامانه ثبت شده و اطلاعات آنها به‌صورت دقیق قابل دسترسی است؛ این در حالی است که در گذشته بسیاری از کالاها بدون ساماندهی دپو می‌شدند.

وی همچنین از تعیین تکلیف بیش از ۲۴۶۰۰ هزار ردیف کالایی متروکه در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد و افزود: تنها در چهار ماه نخست سال جاری، بیش از ۳۳۰۰ ردیف کالای متروکه به ارزش ۸,۶۰۰ میلیارد ریال تعیین تکلیف شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر در ساماندهی کالاهاست.

تأکید دادستان تهران بر ضرورت تعیین تکلیف کالاهای متروکه در گمرکات

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف کالاهای متروکه موجود در انبارهای اموال تملیکی، تأکید کرد: هرگونه تأخیر و تعلل در این زمینه موجب تضییع حقوق مردم و بیت‌المال خواهد شد.

علی صالحی ضمن بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان تهران، اظهار داشت: موضوع تعیین وضعیت کالاهای متروکه از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر همواره مورد تأکید ریاست قوه قضائیه بوده است. بر همین اساس، لازم است تمامی مسئولان و کارکنان مرتبط با حوزه گمرکات با جدیت و مسئولیت‌پذیری کامل در این زمینه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه وضعیت انبارهای اموال تملیکی در سال‌های گذشته رضایت‌بخش نبوده، افزود: خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، ساماندهی قابل توجهی در این انبارها انجام شده و کالاها با نظم خاصی دسته‌بندی و قفسه‌بندی شده‌اند.

دادستان تهران همچنین خاطرنشان کرد: تمامی کالاهای موجود در انبارهای فرودگاه امام خمینی (ره) دارای بارکد هستند که از طریق آن، وضعیت و تاریخ ورود کالاها قابل شناسایی است. این اقدام نقش مهمی در شفاف‌سازی و تسریع فرآیند تعیین تکلیف کالاها ایفا می‌کند.

صالحی در پایان با تقدیر از زحمات کارکنان گمرک و اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، بر لزوم استمرار این روند و جلوگیری از انباشت غیرقانونی کالاها در انبارها تأکید کرد.

تأکید دادستان تهران بر ساماندهی فضای نگهداری کالاهای گمرکی

در جریان بازدید دادستان تهران از یکی از گمرکات استان، بر ضرورت تأمین فضای مناسب برای نگهداری کالاهای موجود در گمرک تأکید شد. در حال حاضر، تعدادی از کالاها به دلیل نبود انبارهای کافی و استاندارد، در انتظار تعیین تکلیف هستند.

دادستان تهران با اشاره به اهمیت این موضوع اظهار داشت: نباید منتظر آماده‌سازی انبارها باشیم. اداره کل اموال تملیکی باید با جدیت بیشتری وارد عمل شود و نسبت به اختصاص انبارهای تخصصی متناسب با نوع کالا اقدام کند.

در این بازدید، مقرر شد اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان با همکاری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، نسبت به رفع مشکل کمبود فضای نگهداری اقدام کند. این شرکت نیز آمادگی خود را برای مشارکت در ساماندهی وضعیت موجود اعلام کرده است.

مهلت ۱۵ روزه برای ساماندهی کالاهای خطرناک

دادستان تهران با اشاره به حادثه تلخ گمرک بندر شهید رجایی، بر ضرورت تعیین تکلیف فوری کالاهای خطرناک و اشتعال‌زا تأکید کرد و گفت: باید ظرف مدت ۱۵ روز فضای مناسب برای نگهداری این کالاها تعبیه شود و تعیین تکلیف آنها در دستور کار قرار گیرد تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.

تسریع در تعیین تکلیف کالاهای سلامت‌محور

در ادامه، صالحی بر لزوم معدوم‌سازی سریع کالاهای فاسد و منقضی‌شده تأکید کرد و افزود: تعیین تکلیف فوری کالاهای اساسی و در معرض فساد، به‌ویژه کالاهای دارویی و سلامت‌محور، باید به‌صورت مستمر پیگیری شود.

وی در همین راستا از واردکنندگان خواست با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده برای ترخیص ۱۰ درصد باقی مانده کالاهای اساسی و دارویی اقدام کنند.

در پایان این بازدید، دادستان تهران رضایت خود را از اقدامات انجام‌شده اعلام کرده و خواستار تسریع در خروج کالاهای متروکه باقی‌مانده از انبارها و تحویل آنها به سازمان اموال تملیکی شد.