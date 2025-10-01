۶۰۰ دستگاه میکروسکوپ تخصصی با پیگیری دادستانی تهران ترخیص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۵ شهریور ماه سال جاری بود که علی صالحی دادستان تهران به منظور نظارت بر فعالیتهای گمرکی و بررسی علل عدم راهاندازی سامانه جامع تجارت، از گمرک غرب تهران بازدید کرد.
دادستان تهران در بازدید میدانی از انبارهای متروکه گمرک غرب تهران، ضمن بررسی وضعیت نگهداری کالاهای متروکه، قاچاق و وارداتی، سازمان فروش و اموال تملیکی بر تعیین تکلیف هر چه سریعتر این کالاها تاکید کرد.
بر پایه این گزارش؛ به جهت انباشت طولانی مدت برخی کالاها از سالهای گذشته، دادستان تهران دستوراتی جهت تسهیل فرآیندهای اداری، رفع موانع قانونی و تسریع در ترخیص کالاها یا امحاء کالاهای فاقد مجوز را صادر کرد.
وی در این بازدید با اشاره به ضرورت رعایت نظم و وجود سازوکار مشخص برای ترخیص کالاهای وارداتی، گفت: دستگاهها باید نظر قطعی و نهایی خود در رابطه با ترخیص کالاها را حداکثر ظرف یک هفته اعلام کنند چرا که برخی کالاها سریعالفساد هستند یا جزء کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور هستنند و ظرف ۲۴ ساعت باید ترخیص شوند.
با گذشت ۲ هفته از این بازدید و با پیگیریهای دادستانی تهران، امروز ۶۰۰ دستگاه میکروسکوپ تخصصی پیشرفته که به دلیل برخی مشکلات گمرکی، مدتها در انبارهای گمرک باقی مانده بود ترخیص و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.
دادستان تهران ارزش این دستگاهها را ۷۲۰ هزار یورو ارزیابی کرد و گفت: این میکروسکوپها مدتی بود که در انبارهای گمرک دپو شده بود و برای ترخیص آنها مشکلاتی وجود داشت که با پیگیریهای دادستانی تهران و برگزاری چندین جلسه با مدیران و مسئولان گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت و سایر نهادهای مرتبط و انجام همه تشریفات قانونی، این موانع رفع و میکروسکوپها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.
به گفته صالحی این اقدام به منظور ارتقای زیرساختهای آموزشی و پژوهشی، توسعه خدمات علمی و درمانی در حوزه سلامت و در راستای صیانت از حقوق عامه انجام شده است.
نظر شما