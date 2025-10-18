موسویان :۶۳۰۰ ردیف کالای اموال تملیکی و گمرک اصفهان تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان ظهر شنبه در بازید سرزده دادستان اصفهان و معاون حقوق عامه وی، از انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرک، اظهار کرد: هدف از این بازدیدها تعیین تکلیف فوری کالاهایی که در این انبارها نگهداری می‌شود.

موسویان تاکید کرد: برخی از این کالاها سریع الفساد بوده و گذشت زمان باعث بروز فساد و از بین رفتن کیفیت و مصرف آن می‌شود که نیاز به تعیین تکلیف فوری دارد و تصمیمات خوبی در این خصوص اتخاذ شد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان تعیین تکلیف سریع کالاها در انبار سازمان اموال تملیکی را از دستورات و تأکیدات رئیس معزز قوه قضائیه و دادستان کل کشور دانست و گفت: طی شش ماه سال جاری، ۶ هزار و۳۰۰ ردیف کالا به ارزش ۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال کالا در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان تعیین تکلیف شده است.

وی گفت: علی رغم خروج وضعیت انبارها از شرایط نابسامان گذشته و خروج کالاهای تعیین تکلیف شده در همین راستا وجود تعدادی از کالاها و رسوب آنها از عمده مشکلات موجود است.

موسویان افزود: با توجه به مقادیری از کالاهایی که حکم برائت مالکین صادر اما جهت تحویل مراجعه نکرده‌اند، سازمان اموال تملیکی می‌بایست در صورت عدم حضور مالک و استرداد کالا در فرآیند اداری با قید فوریت تعیین تکلیف و نتیجه به دبیرخانه معاونت حقوق عامه گزارش گردد.

وی ضمن اعلام آمادگی دستگاه قضائی استان در انجام اقدامات لازم جهت احقاق حقوق مردم در موارد تضییع حقوق بیت المال و حقوق شهروندان، بر ضرورت عدم تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم و رسیدگی دقیق به پرونده‌های کالاهای ضبط شده تأکید کرد.