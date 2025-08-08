متهم فراری از زندان تهران در ایستگاه بازرسی توره دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی علی بخشی گفت: در راستای حفظ نظم و امنیت عمومی و با هوشیاری مأموران ایستگاه بازرسی توره، یکی از سرنشینان وسایل نقلیه عبوری به واسطه رفتار مشکوک و نداشتن مدارک شناسایی معتبر، مورد ظن مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله پس از انجام بررسی‌های مقدماتی و استعلام دقیق، مشخص شد فرد مذکور از متهمان فراری زندان تهران بزرگ با محکومیت‌های شامل قتل غیرعمد، مشارکت در سرقت‌های مسلحانه و شبانه متعدد، همچنین سرقت‌های مقرون به آزار و نگهداری انواع مواد مخدر است که به ۲۲ سال حبس محکوم و در حال تحمل حبس از زندان تهران بزرگ فرار کرده و تحت تعقیب مراجع قضائی بوده است.

علی بخشی بیان کرد: دادستان عمومی و انقلاب بخش زالیان نسبت به صدور دستور بازداشت نامبرده اقدام و پس از انتقال وی به دادسرای بخش زالیان با توجه به انجام جرایم جدید از ناحیه وی در اسرع وقت تحقیقات مقدماتی صورت پذیرفت و ضمن تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات با صدور قرار تأمین کیفری متناسب متهم به زندان معرفی شد.

دادستان عمومی و انقلاب بخش زالیان تأکید کرد: هیچ فردی که از اجرای عدالت گریزان باشد، از چتر نظارت و پیگیری دستگاه قضائی خارج نخواهد بود و با قاطعیت کامل، در چارچوب قانون با افراد متخلف، به ویژه مجرمان متواری، برخورد خواهد کرد و امنیت عمومی مردم خط قرمز این دادستانی است.