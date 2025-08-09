برگزاری گردهمایی کودکان عاشورایی در ۵۹۴ مرکز کانون پرورش فکری

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از تشکیل ستاد اربعین در کانون در سال ۱۴۰۴ با رویکرد هم‌سو با جهاد تبیین خبر داد و گفت: در فعالیت‌های امسال و هماهنگ با شرایط روز کشور پیوندی بین نهضت عاشورا با جهاد کشور در برابر حمله رژیم منحوس غاصب صهیونیستی برقرار می‌کنیم.

برگزاری گردهمایی کودکان عاشورایی در ۵۹۴ مرکز کانون

علامتی رهبری جریان‌سازی فرهنگی، رشد و توانمندسازی، توسعه نقش تولی‌گری، توسعه پوشش مخاطبان، تعمیق معارف عاشورایی، ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، تقویت هم‌گرایی اسلامی، بالا بردن کیفیت برنامه‌ها، تولید محتوای تخصصی و توسعه مشارکت‌های مردمی را از اهداف ستاد اربعین کانون بیان کرد.

به گفته وی، تبیین پیوند نهضت عاشورا با جهاد کشور در برابر حمله رژیم منحوس غاصب صهیونیستی، تقویت روحیه ایثار، مقاومت، بیداری و پایداری در میان کودکان و نوجوانان ایران اسلامی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی برای هم‌دردی با کودکان مظلوم غزه و فلسطین سه محور برنامه‌های ستاد اربعین کانون است.

گردهمایی کودکان عاشورایی در ۵۹۴ مرکز فرهنگی هنری کانون به صورت یک جریان فرهنگی هم‌زمان در سوم محرم برگزار شد که ۱۱ هزار و هشت نوجوان، ۲۶ هزار و ۳۴۲ کودک و ۷ هزار و ۶۴۹ بزرگ‌سال در این گردهمایی شرکت کردند.

ساخت بیش از ۳۸ هزار دست‌سازه حسینی

مدیرعامل کانون از برگزاری پویش ملی هدیه خوبان (دست‌سازه‌های حسینی اعضای کانون) به‌منظور ارائه هدیه به زائران کودک و نوجوان در راهپیمایی اربعین خبر داد و افزود: تاکنون بیش از ۳۸ هزار و ۹۹۶ دست‌سازه تولید شده است. در صورتی که سال گذشته ۲۰ هزار دست‌سازه تولید شده بود.

علامتی با بیان این‌که رویدادهای قصه‌گویی با کاروان کربلا با عنوان «روایت‌گری عاشورا» هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت رقیه در تمامی مراکز کانون برگزار شد، عنوان کرد: ستاد محرم و اربعین کانون در دومین رویداد ملی «پیوند» به منظور هم‌افزایی حضور داشت.

وی هم‌چنین به نشست مجموعه فعال تربیتی، نمایش‌نامه آثار هنری اعضا و مربیان کانون مراکز در «مهرواره بچه‌های اربعین مقاومت» در حاشیه دومین رویداد «پیوند»، برپایی نمایشگاه و حضور در همایش اربعین در ۲۷ خرداد در استان قم و انتشار سفرنامه اربعین با عنوان «با تو ستاره می‌شوم» اشاره کرد.

بازنشر پرده‌های عاشورا به سفارش مرکز تولید تئاتر کانون

مدیرعامل کانون از برگزاری ویژه‌برنامه سوگواره آئینی «زمزم صلوات» در دهه محرم در محوطه مرکز تئاتر کانون، اجرای نمایش از جمله علم، قصه‌های واقعی، درخت گیلاس، اولین بازی، زمزم صلوات و تعزیه گروه شاه‌چراغ خبر داد.

علامتی اظهار داشت: پرده‌های عاشورا (مجموعه‌ای از روایت‌های ایرانی در قالب نقالی، پرده‌خوانی، پندنامه و مرثیه‌سرایی که به ذکر مصائب و نقل دلاوری‌ها و رشادت‌های امام حسین (ع) و یارانش در کربلا می‌پردازند) که به سفارش مرکز تولید تئاتر کانون با حضور محمدرضا معجونی تولید شده است، بازنشر شد.

وی برگزاری ۱۷ نشست تخصصی از جمله نقش زنان و کودکان در جریان‌سازی تربیتی و فرهنگی اربعین، پذیرش حق و باطل و ارتباط آن با سبک زندگی، اربعین شهدا و ضرورت تبیین مقاومت در قبال ظلم برای ۱۵ هزار و ۴۳۱ مخاطب را از دیگر برنامه‌های کانون برای ایام محرم بیان کرد.

انتشار سفرنامه اربعین ویژه مسافران کوچک کربلا

مدیرعامل کانون با اشاره به نمایه‌سازی کتاب‌هایی پیرامون محرم و اربعین بیان کرد: معرفی کتاب‌های مناسب ایام محرم و اربعین به خانواده و اولیای تربیتی با عنوان «۴۲ عمود» صورت گرفت. این اقدام در مورد کتاب‌هایی با موضوع مقاومت و پیروزی در زمان جنگ ۱۲ روزه نیز انجام شد و هم‌چنان ادامه دارد.

انتشار سفرنامه اربعین ویژه مسافران کوچک کربلا با همکاری اداره کل کانون استان تهران و شهرداری تهران به تعداد ۲۰۰۰ نسخه جهت توزیع در موکب‌های مرزی و حرکت کاروان حسینی و تماشاخانه سیار در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و کشور عراق از دیگر اقدام‌های ستاد اربعین کانون است که علامتی به آن اشاره کرد.

پویش «جهان کودک را ببین» و «عصر شعر و خاطره»

علامتی در مورد اقدام‌های دیگر ستاد اربعین کانون عنوان کرد: «عصر شعر و خاطره» با حضور شاعران کودک و نوجوان با محوریت عضو شهید کانون «آیما زینعلی» برگزار شد و پویش بین‌المللی ساخت دُرنای کاغذی با عنوان «جهان کودک را ببین» با هدف توسعه روحیه امر به معروف و نهی از منکر در بین کودکان و نوجوانان و افزایش آگاهی نسبت به شرایط کودکان غزه، فلسطین و ایران در مقابله با رژیم صهیونیستی را در دست اجرا داریم.

وی برگزاری پویش ملی کتاب‌خوانی با عنوان «خیمه کتاب» با موضوع عاشورا و اربعین در سکوی اینترنتی فراکتاب، برگزاری سومین مهرواره ملی فرهنگی، هنری و ادبی «بچه‌های اربعین و مقاومت» با تاکید بر ضرورت تولید محتوای فرهنگی، هنری و ادبی در زمینه تفکر پایداری و تاکید بر واقعه عاشورا برای مخاطبان کودک و نوجوان و اولیای تربیتی را از دیگر اقدام‌های ستاد اربعین کانون برشمرد.

برپایی موکب‌های کودک و نوجوان در پایگاه‌های مرز

مدیرعامل کانون اظهار داشت: فراخوان ملی ایده‌پردازی و تجربه‌نگاری «از قلم تا حرم» با هدف فراهم‌سازی بستری برای نقش‌آفرینی فعال و هدفمند کودکان و نوجوانان در فرهنگ‌سازی اربعین، تولید محتوا در قالب کتاب‌های داستان و شعر و همچنین ضبط و تولید قصه‌های عاشورایی از سوی قصه‌گویان کانونی را در نظر گرفتیم.

علامتی از برپایی موکب‌های کودک و نوجوان در پایگاه‌های مرزی (ایلام، کرمانشاه، خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان) برای زائران پاکستانی، خراسان رضوی و افغانستانی به همت ستاد محرم و اربعین کانون خبر داد.

حضور سفیران کانون در پیاده‌روی اربعین

حضور سفیران کانون در پیاده‌روی اربعین و موکب‌های فرهنگی به منظور اجرای فعالیت‌های فرهنگی هنری برای زائران کودک و نوجوان و طراحی و اجرای «پرده‌نگار» با سناریویی که از فطرس ملک شروع شده است و به ظهور حضرت موعود ختم می‌شود از دیگر برنامه‌هایی است که علامتی به آن اشاره کرد.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با رسالت والای خود در تربیت نسل مؤمن، اندیشمند و مسئول بر آن است تا از ظرفیت فرهنگی تربیتی اربعین بهره گیرد و با تکیه بر ابزارهای فرهنگی، هنری و ادبی مفاهیم ارزشمند نهضت عاشورا را به زبان کودکان و نوجوانان ترجمه کند. در همین راستا با توجه به منویات مقام معظم رهبری و در چارچوب سیاست‌های ابلاغی مدیرعامل کانون، ستاد اربعین در سال ۱۴۰۴ با رویکرد همسو با جهاد تبیین، مجموعه‌ای از فعالیت‌های منسجم و مؤثر را با مشارکت فعال خانواده‌ها، اعضای کانون، کانون یاران و گروه‌های مردمی برگزار خواهد کرد.

سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما، حوزه هنری، نیروی انتظامی، حوزه‌های علمیه، شهرداری، کانون مساجد حرم مطهر رضوی، بهزیستی، آموزش و پرورش و گروه‌های مردمی و جهادی از جمله سازمان‌های مشارکت کننده با ستاد محرم و اربعین کانون هستند.