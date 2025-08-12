به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی علمی با عنوان «اربعین و قدرتیابی علمی جهان اسلام» روز چهارشنبه ۱۸ صفر ۱۴۴۷ هجری قمری، برابر با ۱۳ اوت ۲۰۲۵ میلادی، در کربلا برگزار خواهد شد.
این رویداد از ساعت ۹ صبح در سالن سیدالاوصیاء، واقع در العتبة الحسینیة المقدسة، میزبان جمعی از اساتید و نخبگان علمی از دانشگاههای ایران و عراق خواهد بود.
محورهای کلیدی این گردهمایی شامل موارد زیر است:
۱. نقش نخبگان علمی در حل بحران فلسطین
۲. ضرورت تولید دانش و تشکیل جامعه علمی در جهان اسلام
۳. آینده جهان اسلام و نقش دانشمندان
۴. سبک زندگی و نقش خانواده در آینده جهان اسلام
این نشست علمی با هدف تقویت همکاریهای دانشگاهی، همافزایی ظرفیتهای علمی و ایجاد جبهه علمی در راستای عدالت و آزادی برگزار میشود و از استادان، پژوهشگران و علاقهمندان دعوت شده است تا در این رویداد حضور فعال داشته باشند.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنند:
[https://forms.gle/bff6ijMx262eioQK9](https://forms.gle/bff6ijMx262eioQK9)
همچنین ارتباط از طریق آیدی تلگرام: @ISC4Palestine\_admin
و شماره تماس: ۹۸۹۹۳۴۵۴۰۵۲۵+ امکانپذیر است.
