به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی علمی با عنوان «اربعین و قدرت‌یابی علمی جهان اسلام» روز چهارشنبه ۱۸ صفر ۱۴۴۷ هجری قمری، برابر با ۱۳ اوت ۲۰۲۵ میلادی، در کربلا برگزار خواهد شد.

این رویداد از ساعت ۹ صبح در سالن سیدالاوصیاء، واقع در العتبة الحسینیة المقدسة، میزبان جمعی از اساتید و نخبگان علمی از دانشگاه‌های ایران و عراق خواهد بود.

محورهای کلیدی این گردهمایی شامل موارد زیر است:

۱. نقش نخبگان علمی در حل بحران فلسطین

۲. ضرورت تولید دانش و تشکیل جامعه علمی در جهان اسلام

۳. آینده جهان اسلام و نقش دانشمندان

۴. سبک زندگی و نقش خانواده در آینده جهان اسلام

این نشست علمی با هدف تقویت همکاری‌های دانشگاهی، هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و ایجاد جبهه علمی در راستای عدالت و آزادی برگزار می‌شود و از استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان دعوت شده است تا در این رویداد حضور فعال داشته باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنند:

[https://forms.gle/bff6ijMx262eioQK9](https://forms.gle/bff6ijMx262eioQK9)

همچنین ارتباط از طریق آی‌دی تلگرام: @ISC4Palestine\_admin

و شماره تماس: ۹۸۹۹۳۴۵۴۰۵۲۵+ امکان‌پذیر است.