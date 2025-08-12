فراخوان ملی «از قلم تا حرم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد محرم و اربعین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فراخوان ملی «از قلم تا حرم» را در دو بخش ایده‌پردازی و تجربه‌نگاری منتشر کرد.

این فراخوان با هدف نقش‌آفرینی فعال و هدفمند کودکان و نوجوانان در فرهنگ‌سازی اربعین و پرورش ایده‌های نوآورانه در مفاهیم عاشورایی و اربعینی منتشر شده است.

«از قلم تا حرم» به‌منظور فراهم‌سازی بستری برای حضور خلاقانه نسل نو در عرصه‌های فرهنگی و مذهبی، شناسایی و پرورش ایده‌های نو در حوزه مفاهیم عاشورایی و اربعینی و تقویت هویت دینی، معنوی و اجتماعی نوجوانان با تکیه بر هنر، داستان، تصویر و فناوری برگزار می‌شود.

این رویداد در دو بخش «ایده‌پردازی» و «تجربه‌نگاری» و در قالب‌هایی مانند قصه، نمایش، بازی، پویانمایی، نقاشی و… یا تولید محتوای چند رسانه‌ای بی‌کلام برای مخاطب کودک و نوجوان جهانی، پذیرای آثار علاقه‌مندان در سه گروه «نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال»، «مربیان، کارشناسان و اولیای تربیتی» و «فعالان فرهنگی و هنری حوزه اربعین» است.

بر همین اساس ایجاد بانک ایده برای بهره‌برداری نهادهای فرهنگی، هنری و آموزشی، زمینه‌سازی برای جهانی‌سازی پیام اربعین با مشارکت خلاقانه و چندزبانه کودکان و نوجوانان، جذب مخاطبان کودک و نوجوان در مناسبت‌های مذهبی به‌ویژه محرم و اربعین حسینی، آشنایی نسل نو با آئین و سنت‌های این ایام و تبیین ضرورت مقاومت در برابر ظلم، از جمله محورهای این فراخوان به شمار می‌رود.

در این فراخوان، بر حمایت امروز از مظلومان غزه و فلسطین در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی نیز تأکید شده است.

علاقه‌مندان برای اطلاع از نحوه شرکت و ثبت‌نام در این رویداد می‌توانند به نشانی اینترنتی www.kpf.ir/ghalam_haram مراجعه کنند.

۳۱ شهریور ۱۴۰۴ آخرین مهلت ارسال اثر به رویداد «از قلم تا حرم» تعیین شده است تا پایش و داوری تا ۷ مهر انجام و نتایج روز ۲۷ مهر اعلام شود.