امر به معروف؛ پایه و اساس تحکیم نظام و توسعه اجتماعی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد جواد محمدزاده، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، امر به معروف را وظیفهای عمومی و زیربنای تمامی حرکتهای اجتماعی در اسلام توصیف کرد و گفت: برپایی عدالت و اصلاح جامعه از مهمترین مأموریتهای این نهاد است.
وی افزود: اصول بنیادین نظام اسلامی بر چهار رکن نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر استوار است و این ارکان، شاکله اصلی فرهنگ دینی کشور را شکل دادهاند.
محمدزاده بزرگترین معروفات را حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: اعتلای فرهنگ، سلامت اخلاقی و خانوادگی، افزایش جمعیت، رونق اقتصادی، توسعه علم و فناوری و تلاش در راه اقتدار ایران و امت اسلامی از مهمترین مصادیق معروف به شمار میآیند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گلستان، تضعیف نظام، اقتصاد و حوزه علم و فناوری را از بزرگترین منکرات برشمرد و اظهار کرد: برای پیگیری هدفها، هفت کارگروه تخصصی در این ستاد تشکیل شده است که عقلانیت، دانش و اثرگذاری سه شاخص اصلی آنها است.
وی با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از معروفات برجسته، حوزههایی چون هنر، رسانه، فضای مجازی، آسیبهای اجتماعی، خانواده، حقوقی، فعالیتهای قرآنی، عفاف و حجاب را از دیگر عرصههای امر به معروف دانست.
محمدزاده در خصوص اولویتبندی موضوعات خاطرنشان کرد: اقتصاد، تولید و خانواده در صدر این اولویتها قرار دارند و اشتغال و مسکن نیز از دغدغههای اصلی جامعه محسوب میشوند.
