اسامی برگزیدگان فراخوان ملی «از قلم تا حرم» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایده «قهرمانان کوچک عاشورا» اثر مشترک سمیه رنجبر، سجاد سجاسی و امیرعباس زینعلی از شهرستان سیاهکل استان گیلان، تجربه «رد پای خورشید» اثر گروه هیئت دخترانه فتاح و مهدیه محمدی از شیراز استان فارس و تجربه «از روایت تا موکب» اثر لیلا رحمانیان از اهواز استان خوزستان، بهعنوان آثار برگزیده این فراخوان ملی معرفی شدند.
فراخوان ملی «از قلم تا حرم» با هدف نقشآفرینی فعال و هدفمند کودکان و نوجوانان در فرهنگسازی آیینهای محرم و اربعین حسینی و با تمرکز بر ایدهپردازی خلاقانه و ثبت تجربههای فرهنگیتربیتی، در دو بخش «ایدهپردازی» و «تجربهنگاری» برگزار شد.
این رویداد در قالبهایی مانند قصه، نمایش، بازی، پویانمایی، نقاشی و... یا تولید محتوای چند رسانهای بیکلام برای مخاطب کودک و نوجوان جهانی، پذیرای آثار علاقهمندان در سه گروه «نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال»، «مربیان، کارشناسان و اولیای تربیتی» و «فعالان فرهنگی و هنری حوزه اربعین» از استانهای مختلف کشور بود. آثار راهیافته به مرحله پایانی پس از پایش اولیه، از سوی گروه داوران شامل فروهر معدنی، حسنیه بیضا و محمدعلی خلاقی مورد ارزیابی قرار گرفت.
این فراخوان با تمرکز بر موضوعهایی همچون جذب مخاطب کودک و نوجوان در مناسبتهای مذهبی، آشنایی با آیینها و سنتهای محرم و اربعین، نقشآفرینی نوجوانان در روایت اربعین و تبیین مفهوم مقاومت در برابر ظلم، تلاش کرد بستری برای بروز نگاه خلاق نسل نو به این آیین بزرگ فراهم آورد.
یادآوری میشود گروه داوری در پایان فرآیند ارزیابی، آثار برگزیده را بدون درنظر گرفتن رتبهبندی معرفی کرد.
