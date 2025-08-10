حجت‌الاسلام ناصر هدایتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهپیمایی جاماندگان اربعین در ۱۸ نقطه خراسان شمالی برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: این راهپیمایی معنوی برای کسانی که توفیق حضور در کربلای معلی را نیافتند، فرصتی است تا با پای دل مسیر عشق را در شهر و دیار خود طی کرده و با اجتماع در امامزادگان و گلزارهای شهدا، با آرمان‌های عاشورا تجدید عهد کنند.

وی افزود: این حرکت مردمی نماد همبستگی، معنویت و عشق حسینی در جای‌جای استان است و نشان می‌دهد دل‌های عاشق، حتی اگر از کربلا دور باشند، با سیدالشهدا (ع) پیوندی عمیق دارند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به مسیرهای این راهپیمایی گفت: در بجنورد، حرکت از ساعت ۹ صبح از میدان شهید آغاز و به امامزاده سیدعباس (ع) ختم می‌شود. در شیروان، مسیر از امامزاده نقی الهادی (ع) به امامزاده حمزه‌الرضا (ع) از ساعت ۱۷ برگزار می‌شود و در اسفراین نیز ساعت ۹ صبح از میدان امام خمینی (ره) تا پارک قائم (عج) و مزار شهدای گمنام ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام هدایتی ادامه داد: سایر مسیرها نیز شامل بام به امامزاده مصیب (ع) ساعت ۱۰، صفی‌آباد به امامزاده حمزه بن موسی (ع) ساعت ۱۰، آشخانه به میدان امام خمینی (ره) ساعت ۹، پیش‌قلعه به امامزاده اشرف‌دره ساعت ۸، قاضی به گلزار شهدا ساعت ۹، شهرآوا به گلزار شهدا ساعت ۹، فاروج به امامزاده سیاهدشت ساعت ۱۷، تیتکانلو به امامزاده عبدالله ساعت ۱۰، جاجرم به مرقد علی‌ابن مهزیار ساعت ۹، گرمه و ایور به امامزاده فخرالدین ساعت ۱۶:۳۰، درق به گلزار شهدای انقلاب ساعت ۱۶، راز به گلزار شهدا ساعت ۹، غلامان به گلزار شهدا ساعت ۹، شوقان به امامزاده سیداسماعیل ساعت ۷ و سنخواست به امامزاده ساعت ۹ صبح است.

وی در پایان ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور در این راهپیمایی معنوی، اظهار کرد: از همه عاشقان اهل بیت (ع) دعوت می‌کنیم تا با حضور پرشور خود در این مراسم، جلوه‌ای از وحدت، ایمان و ارادت حسینی را به نمایش بگذارند و دل‌های خود را به کربلای حقیقی پیوند زنند.