حجت الاسلام مصطفی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک روز خبرنگار از آنان به عنوان پرچمداران صداقت و شهیدان قلم که با جان و دل، روایتگر حماسه‌های انقلاب اسلامی و دفاع از میهن بوده است، یاد کرد.

وی گفت: خبرنگاری، فقط یک حرفه نیست؛ «هویت» است. هویتی آمیخته با مسئولیت، شجاعت و ایمان که در خط مقدمِ تحولات می‌ایستد تا آینهٔ حقایق باشد.

وی ادامه داد: در انقلاب اسلامی، خبرنگاران و رسانه، از ابزار تبلیغات رژیم منحوس پهلوی به محلی برای انعکاس صدای مردم و آرمان‌های انقلاب تبدیل شد و از همین رو سنگرِ رسانه را به میدان جهاد کشاندند و امروز نیز با قلم‌های بیدارشان، از حریمِ وطن و ارزشهایش پاسداری می‌کنند.

وی گفت: خبرنگاران عزیز، وجدان بیدار جامعه و صدای ملت و نگهبانانِ آگاهی هستند و با صداقت، تاریکی‌ها را می‌شکافید، با عدالت، تاریخ را می‌نویسید و با ایثار، راه شهدای خبرنگار را زنده نگه می‌دارند.

وی یاد و خاطرهٔ شهیدان قلم، همچون شهید آوینی ها و شهید صارمی ها را گرامی داشت.

‌