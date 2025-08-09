به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ایدون عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به افزایش چشمگیر تردد خودروها و کاروانهای زائران اربعین حسینی در مسیرهای منتهی به مرز چذابه، تمام جایگاههای عرضه سوخت در محورهای بستان، سوسنگرد، حمیدیه و چذابه در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
وی افزود: نظارت دقیق و بازرسی میدانی جایگاههای سوخت توسط تیمهای عملیاتی و کارشناسان ستادی بهصورت مستمر انجام میشود تا هرگونه مشکل احتمالی در فرآیند سوخترسانی بهسرعت رفع شود. مخازن ذخیرهسازی جایگاهها نیز بهطور کامل تکمیل شده و عرضه سوخت بدون محدودیت در جریان است.
ایدون با اشاره به استقرار یک دستگاه سوخترسان سیار با ظرفیت یک هزار و ۶۰۰ لیتر بنزین به نرخ آزاد در مرز چذابه، از آمادگی یک خودروی سوخترسان دیگر برای پشتیبانی در روزهای آینده خبر داد.
وی تأکید کرد: این اقدامات با هدف تسهیل سوخترسانی و رفاه حال زائران اربعین حسینی انجام شده و تاکنون هیچگونه خللی در تأمین سوخت گزارش نشده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز با بیان اینکه استفاده از کارت سوخت شخصی در این ایام الزامی است، افزود: با برنامهریزی دقیق و پیشبینیهای انجامشده، منطقه اهواز توانسته است چالشهای سوخترسانی در ایام پرتردد اربعین را به حداقل برساند.
وی در پایان از زائران خواست تا با رعایت مدیریت مصرف سوخت و استفاده از کارت سوخت شخصی، به روند خدمترسانی مطلوبتر کمک کنند. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز متعهد شده است که با تمام توان، نیازهای سوختی زائران اربعین حسینی را در مسیرهای مرزی تأمین کند.
نظر شما