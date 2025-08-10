تردد روان زائران اربعین در شلمچه و چذابه؛ تمهیدات مناسب برای زائران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محراب علوی: در حالی که میلیون‌ها زائر از سراسر جهان به سوی کربلا روانه شده‌اند، مرزهای شلمچه و چذابه به عنوان دو گذرگاه کلیدی در استان خوزستان، نقش حیاتی در تردد زائران ایرانی ایفا می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی، از ابتدای سفر اربعین تاکنون، بیش از ۲ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۷۶۵ زائر از کل مرزهای مشترک عبور کرده‌اند که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر مشارکت در این رویداد است. مقامات عراقی و ایرانی با هماهنگی نزدیک، تمهیداتی را اتخاذ کرده‌اند تا این حجم عظیم تردد بدون اختلال صورت گیرد.

یکی از محورهای اصلی این تمهیدات، تأمین امنیت زائران است. «ابومهدی»، جانشین فرماندهی عملیات حشدالشعبی بصره، در نشستی مشترک با خبرنگاران ایرانی و عراقی در مرز شلمچه از استمرار خدمات لجستیکی، پزشکی و امنیتی تا بازگشت کامل زائران خبر داد. وی تأکید کرد: از ابتدای سفر زائران اربعین، خدمات لجستیکی، پزشکی و امنیتی را در مرز شلمچه ارائه داده‌ایم و این روند تا بازگشت کامل زائران ادامه خواهد داشت.

ابومهدی با اشاره به استقرار نیروهای حشدالشعبی و امنیتی در منطقه، افزود: چنانچه زائران ایرانی با مشکلی مواجه شوند، تمام تلاش خود را برای رفع آن انجام خواهیم داد. راهکارهای امنیتی لازم اتخاذ شده است.

فعالیت ۸۱ موکب عراقی در مرز شلمچه

این مقام عراقی همچنین از فعالیت ۸۱ موکب در مرز شلمچه خبر داد که برای ارائه خدمات به زائران در نظر گرفته شده‌اند. وی تصریح کرد: این مواکب وظیفه دینی ماست که تا آخرین لحظه به زائران اربعین خدمت‌رسانی کنیم.

افزایش حجم تردد نسبت به سال گذشته، چالش‌های جدیدی را به همراه داشته اما هماهنگی بین نیروهای ایرانی و عراقی، این مرز را به یکی از امن‌ترین گذرگاه‌ها تبدیل کرده است. زائرانی که از این مرز عبور می‌کنند، از خدمات پزشکی رایگان، استراحتگاه‌ها و تغذیه بهره‌مند می‌شوند، که این امر به کاهش خستگی و افزایش ایمنی سفر کمک شایانی کرده است.

در سوی دیگر، مرز چذابه نیز با تمهیدات مشابهی روبرو است. پرویز ایدون، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز از آماده‌باش کامل جایگاه‌های سوخت در مسیرهای منتهی به این مرز خبر داد. وی اظهار کرد: با توجه به افزایش چشمگیر تردد خودروها و کاروان‌های زائران اربعین حسینی در مسیرهای منتهی به مرز چذابه، تمام جایگاه‌های عرضه سوخت در محورهای بستان، سوسنگرد، حمیدیه و چذابه در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

ایدون افزود: نظارت دقیق و بازرسی میدانی توسط تیم‌های عملیاتی و کارشناسان ستادی به‌صورت مستمر انجام می‌شود تا هرگونه مشکل احتمالی در فرآیند سوخت‌رسانی به‌سرعت رفع شود.

تأمین سوخت مسیرهای مرزی

مخازن ذخیره‌سازی جایگاه‌ها به‌طور کامل تکمیل شده و عرضه سوخت بدون محدودیت در جریان است. علاوه بر این، یک دستگاه سوخت‌رسان سیار با ظرفیت یک هزار و ۶۰۰ لیتر بنزین به نرخ آزاد در مرز چذابه مستقر شده و آمادگی یک خودروی سوخت‌رسان دیگر برای پشتیبانی در روزهای آینده وجود دارد. ایدون تأکید کرد: این اقدامات با هدف تسهیل سوخت‌رسانی و رفاه حال زائران اربعین حسینی انجام شده و تاکنون هیچ‌گونه خللی در تأمین سوخت گزارش نشده است.

وی همچنین از زائران خواست تا با استفاده از کارت سوخت شخصی و رعایت مدیریت مصرف، به روند خدمت‌رسانی کمک کنند. این برنامه‌ریزی دقیق، چالش‌های سوخت‌رسانی در ایام پرتردد را به حداقل رسانده و تردد خودروها را روان نگه داشته است.

نظارت بر خروج دارو از مرزها نیز یکی از جنبه‌های مهم تمهیدات بهداشتی است. محمد ممتحنی، مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز، از اجرای نظارت‌های مشترک و مستمر گمرک و کارشناسان غذا و دارو بر خروج دارو از مرز چذابه خبر داد. وی با اشاره به اهمیت حفظ زنجیره توزیع ایمن دارو اظهار کرد: به‌منظور جلوگیری از خروج غیرقانونی دارو و ارتقای سلامت عمومی، تیم‌های نظارتی متشکل از نمایندگان گمرک و کارشناسان غذا و داروی اهواز، بازرسی‌های دقیق و جامعی را بر اقلام دارویی همراه زائران در مرز چذابه انجام می‌دهند.

این نظارت‌ها بر اساس شیوه‌نامه‌های اجرایی و با هدف پیشگیری از سوءاستفاده و رعایت قوانین حمل‌ونقل دارو، به‌ویژه داروهای خاص و کنترل‌شده، اجرا می‌شود. ممتحنی افزود: این اقدام در راستای حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از قاچاق داروهای حساس صورت می‌گیرد و نشان‌دهنده تعهد نهادهای مسئول به تأمین امنیت دارویی در مناطق مرزی است. زائرانی که داروهای ضروری همراه دارند، با رعایت مقررات، می‌توانند بدون مشکل عبور کنند، اما موارد غیرمجاز به سرعت شناسایی و توقیف می‌شوند. این نظارت‌ها نه تنها از قاچاق جلوگیری می‌کند، بلکه اطمینان می‌دهد که داروهای مورد نیاز در داخل کشور باقی بماند.

تأمین بهداشت زائران

بهداشت آب و تأمین آب شرب سالم نیز از اولویت‌های اصلی در مرزها است. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان از کلرزنی بیش از ۱۰ هزار مترمکعب آب در مخازن مرز شلمچه خبر داد تا سلامت زائران تضمین شود. بهشید بایمانی در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای خدمات‌رسانی به زائران، تاکنون بیش از ۲۵۰۰ مورد کلرسنجی و ۱۲۰ مورد نمونه‌برداری میکروبی از حدود ۱۴۵ منبع آب با ابعاد مختلف در مرز شلمچه انجام شده است.

وی افزود: از ابتدای این عملیات، دو هزار و ۶۰۰ بازدید روزانه و شبانه از مخازن و شبکه توزیع آب صورت گرفته و مخازن دارای آلودگی میکروبی به‌سرعت شناسایی، تخلیه، شست‌وشو و کلرزنی شده‌اند. بایمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده، گفت: کارشناسان بهداشت محیط با انجام سنجش‌های دقیق، مداخلات لازم از جمله شست‌وشو و سوپرکلرزنی مخازن در شهرک مواکب و پایانه مرزی شلمچه را طراحی و اجرا کرده‌اند. این مخازن توسط ناظران بهداشت کدگذاری و برچسب‌گذاری شده‌اند تا کیفیت آب شرب به طور مستمر پایش شود.

این اقدامات گسترده، خطر بیماری‌های ناشی از آب آلوده را به حداقل رسانده و زائران را در برابر تهدیدات بهداشتی محافظت می‌کند.

توسعه زیرساخت‌های راه

در حوزه زیرساخت‌ها، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از افتتاح ۱۰ کیلومتر مسیر آسفالته در مرز شلمچه برای تسهیل تردد زائران خبر داد. روح‌الله عمادی اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی در حوزه راهداری، راه‌آهن و زیرمجموعه‌ها، در صدد برگزاری اربعینی در شأن زائران با کمترین مشکلات هستیم.

وی افزود: حدود ۱۰ کیلومتر از مسیرهای منتهی به شلمچه با اعتباری بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان آسفالت و افتتاح شده است. همچنین ۶ پروژه فعال با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان در سطح استان در حال اجرا هستند که در حداقل زمان ممکن به بهره‌برداری خواهند رسید.

عمادی با تأکید بر اهمیت جاده امام رضا (ع) به‌عنوان پروژه‌ای استراتژیک برای تردد زائران شلمچه، گفت: مطالعات این پروژه در حال انجام است و با تأمین اعتبار و مجوزهای لازم، امیدواریم سال آینده شاهد افتتاح آن باشیم.

وی به پیشرفت محور اهواز - خرمشهر اشاره کرد و افزود: دو قطعه ۲۵ کیلومتری این محور با پیمانکاران فعال در حال اجراست و قطعه ۵۰ کیلومتری باقی‌مانده نیز به دو بخش ۲۵ کیلومتری تقسیم شده که مناقصه آن در حال انجام است.

وی همچنین، از پیشرفت مطلوب محور عبدالخان - بستان خبر داد و گفت: این پروژه که در سفر رئیس‌جمهور فقید اعتبار آن تخصیص یافت، با تکمیل ۱۱ کیلومتر در مرحله بیس و ۵ تا ۶ کیلومتر دیگر در دست اقدام، مسیر تردد به چذابه را تا ۱۰۰ کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند.

این پروژه‌های زیرساختی نه تنها تردد را روان‌تر کرده، بلکه زمان سفر را کاهش داده و ایمنی جاده‌ها را افزایش می‌دهد. عمادی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه راه و شهرسازی، اظهار کرد: این اقدامات در راستای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی انجام شده و گزارش‌های تکمیلی توسط همکاران راهداری ارائه خواهد شد.

در مجموع، تمهیدات صورت‌گرفته در مرزهای شلمچه و چذابه، از امنیت و خدمات لجستیکی گرفته تا بهداشت و زیرساخت‌ها، نشان‌دهنده هماهنگی مثال‌زدنی بین مقامات دو کشور است. زائران گزارش داده‌اند که عبور از این مرزها بدون تأخیر و با رفاه کامل انجام می‌شود. با ادامه این خدمات تا بازگشت زائران، انتظار می‌رود اربعین امسال یکی از موفق‌ترین دوره‌ها در تاریخ باشد. مسئولان تأکید دارند که این تلاش‌ها بخشی از وظیفه دینی و ملی برای خدمت به زوار امام حسین (ع) است و امیدوارند با مشارکت زائران، این روند بدون مشکل ادامه یابد.