https://mehrnews.com/x38Ktr ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۰:۱۶ کد خبر 6555828 استانها خوزستان استانها خوزستان ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۰:۱۶ وضعیت تردد شبانه در چذابه چذابه - خبرنگار مهر از تردد پرحجم زائران اربعین حسینی در مرز چذابه گزارش میدهد. دریافت 15 MB فیلم: علی نواصر کد خبر 6555828 کپی شد مطالب مرتبط آمادهباش کامل جایگاههای سوخت مسیر چذابه برای خدمت به زائران اربعین جاده امام رضا پروژهای استراتژیک برای تردد زائران اربعین است راهپیمایی اربعین با جاذبه حسینی هر سال باشکوهتر میشود برچسبها اربعین 1404 اربعین حسینی مرز چذابه
