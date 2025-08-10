  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

نقش پر رنگ موکب‌های مردمی در مرز چذابه

اهواز - یکی از نکات بارز در مرز چذابه حضور پر رنگ موکب های مردمی در خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی است.

