https://mehrnews.com/x38KQ8 ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳ کد خبر 6556696 استانها خوزستان استانها خوزستان ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳ نقش پر رنگ موکبهای مردمی در مرز چذابه اهواز - یکی از نکات بارز در مرز چذابه حضور پر رنگ موکب های مردمی در خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی است. دریافت 12 MB کد خبر 6556696 کپی شد مطالب مرتبط وضعیت تردد در مرز چذابه؛ عصریکشنبه ۱۹ مرداد هشدار پلیس خوزستان؛ زائران اربعین با مدارک معتبر به مرز مراجعه کنند افزایش دو برابری تردد اتباع خارجی در مرز چذابه تردد زائران اربعین در مرزهای خوزستان ۱.۵ میلیونی شد تردد روان زائران اربعین در شلمچه و چذابه؛ تمهیدات مناسب برای زائران وضعیت تردد شبانه در چذابه آمادهباش کامل جایگاههای سوخت مسیر چذابه برای خدمت به زائران اربعین برچسبها اربعین حسینی اهواز اربعین 1404 مرز چذابه
نظر شما