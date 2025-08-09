بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص تحولات غزه و فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز نگرانی و انزجار شدید نسبت به تداوم کشتار و نسلکشی در نوار غزه و کرانه باختری و تعرض به اماکن مقدس اسلامی در قدس شریف و با ارجنهادن به مواضع اصولی دولتها و ملتهای آزادیخواه در اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین، بر مسئولیت جامعه جهانی برای توقف نسلکشی و کمک فوری به مردم مظلوم غزه تاکید میکند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قاطعانه مصوبه اخیر کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر اشغال کامل نوار غزه و آوارهکردن ساکنان آن را محکوم کرده و آن را در راستای تکمیل طرح نسلکشی فلسطینیان و امحای هویت و موجودیت فلسطین ارزیابی مینماید. این مصوبه نقض فاحش حقوق بینالملل و اقدامی هدفمند برای گسترش اشغالگری و تحمیل واقعیات جدید در سرتاسر فلسطین اشغالی با استفاده از زور و نیروی نظامی است. بدون تردید اقدامات رژیم صهیونیستی برای آوارهکردن مجدد مردم فلسطین محکوم است و لازم است هویت و وضعیت تاریخی و قانونی اماکن مقدس در شهر قدس حفظ شود.
وزارت امور خارجه بر ضرورت توقف فوری و کامل تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه غزه، ورود فوری و بیقید و شرط و کامل کمکهای انساندوستانه به این باریکه، تضمین آزادی عمل سازمانهای امدادی در انجام مأموریتهای بشردوستانه، حمایت از تلاشهای منطقهای و بینالمللی جهت دستیابی به آتشبس فوری و کامل، خروج نظامیان اشغالگر از نوار غزه، تبادل اسرا و بازداشت شدگان، و اجرای طرح بازسازی نوار غزه تاکید میکند.
با توجه به تصمیمات دیوان بینالمللی کیفری در صدور قرار بازداشت برای مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی و دستورات دیوان بینالمللی دادگستری راجع به جنایت نسلکشی در فلسطین اشغالی، مسئولیت جنایات شنیع ارتکابی و فجایع بیسابقه انسانی در نوار غزه بر عهده این رژیم است و از جامعه بینالمللی بهویژه شورای امنیت و سایر نهادهای حقوقی و حقوق بشری جهانی انتظار میرود با عمل به وظایف قانونی و اخلاقی خود، مقدمات محاکمه و مجازات جنایتکاران صهیونیست را فراهم آورده و به بی کیفرمانی طولانیمدت این رژیم پایان دهند.
احقاق حقوق ملی مردم فلسطین و در رأس آن حق بنیادین تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل و یکپارچه فلسطین به پایتختی قدس شریف، ضرورتی قانونی و اخلاقی است. وزارت امور خارجه ضمن تاکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حق مردم فلسطین برای رهایی کامل از یوغ اشغال و آپارتاید و استعمار، ابتکار دموکراتیک خود برای رجوع به آرای ساکنان اصلی سرزمین فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی جهت تعیین سرنوشت خویش و نوع نظام سیاسی حاکم بر سرزمین فلسطین را یادآور میشود.
