۲۴ کشور اسلامی و عربی تصمیم رژیم اسرائیل برای اشغال غزه را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی ،۲۴ کشور عربی و اسلامی، شامگاه شنبه با صدور بیانیه‌ای مشترک، به شدت تصمیم اسرائیل برای اعمال «کنترل کامل نظامی» بر نوار غزه را محکوم کردند و آن را اقدامی خطرناک، مغایر با قوانین بین‌المللی و تلاشی برای تحکیم اشغال غیرقانونی از طریق زور دانستند.

کشورهای اسلامی و عربی این محکومیت را در بیانیه کمیته وزارتی که نشست فوق‌العاده مشترک عربی اسلامی آن را برای بررسی تحولات نوار غزه مأمور کرده بودند، بیان کردند.

این کمیته که شامل کشورهایی چون اردن، بحرین، مصر، عربستان، امارات، کویت، عمان، اندونزی، نیجریه، فلسطین، قطر، ترکیه، بنگلادش، چاد، جیبوتی، گامبیا، لیبی، مالزی، موریتانی، پاکستان، سومالی، سودان و یمن و نهادهایی چون اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی است، بیانیه مذکور را به علت تحولات اسفناک در غزه صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: تصمیم اعلام‌شده از سوی اسرائیل ادامه نقض‌های گسترده این رژیم، از جمله کشتار، گرسنه نگه داشتن، تلاش برای کوچ اجباری، الحاق اراضی فلسطینی و اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان است؛ اقداماتی که می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.

این بیانیه هشدار داد که این سیاست‌ها هرگونه امید به صلح را نابود کرده، تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای آتش‌بس و پایان درگیری را تضعیف می‌کند و رنج‌های مردم فلسطین را که بیش از ۲۲ ماه است تحت محاصره و حملات گسترده در غزه و همچنین سرکوب در کرانه باختری و قدس شرقی قرار دارند، دوچندان می‌کند.