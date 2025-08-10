  1. بین الملل
نسل‌کشی مردم غزه ادامه دارد؛ شهادت ۵۱ فلسطینی دیگر

نسل‌کشی مردم غزه ادامه دارد؛ شهادت ۵۱ فلسطینی دیگر

رژیم صهیونیستی در ادامه حملات خود به نوار غزه، دست‌کم ۵۱ غیرنظامی فلسطینی را در مدت ۲۴ ساعت گذشته به خاک و خون کشیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، منابع بیمارستانی فلسطینی از شهادت دست کم ۵۱ نفر در حملات رژیم اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته به مناطق مختلف غزه خبر دادند.

بنا بر این گزارش، ۳۸ نفر از شهدا، کسانی بودند که منتظر دریافت کمک‌های انسانی بودند که هدف حمله نظامیان صهیونیست قرار گرفتند.

در همین راستا، وزارت بهداشت فلسطین در تازه‌ترین گزارش از تلفات غیرنظامیان در غزه جمعه شب اعلام کرد که از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه تعداد تلفات به ۶۱ هزار و ۳۳۰ نفر رسیده و شمار مجروحان از ۱۵۲ هزار ۳۵۹ نفر فراتر رفته است.

بر اساس این گزارش، تاکنون یکهزار و ۷۷۲ نفر که در حال تلاش برای دریافت غذا بودند، به شهادت رسیده و بیش از یکهزار و ۲۲۹ نفر نیز زخمی شدند.

