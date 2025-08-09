به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل، در پاسخ به سؤالی درباره اقدام اخیر دونالد ترامپ، رئیس دولت آمریکا، درباره کریدور موسومبه «زنگهزور» و ادعای او مبنی بر اجاره این گذرگاه به مدت ۹۹ سال، گفت: مگر قفقاز جنوبی یک منطقه بیصاحب است که ترامپ آن را اجاره کند؟ قفقاز یکی از حساسترین نقاط جغرافیایی دنیاست و این گذرگاه نه به دالانی در مالکیت ترامپ، بلکه به گورستانی برای مزدوران ترامپ تبدیل خواهد شد.
وی با تأکید بر مخالفت همیشگی ایران با شکلگیری چیزی به نام کریدور زنگهزور، در توضیح دلایل مخالفت ایران تأکید کرد که این کریدور موقعیت ژئوپلیتیک منطقه را تغییر میدهد، مرزها را جابهجا میکند و در راستای تجزیه ارمنستان طراحی شده است.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل با اشاره به اقدامات محکم ایران در نشان دادن مخالفت کشورمان با راهاندازی این کریدور توطئهآمیز، گفت: زمانی که ترکیه و جمهوری آذربایجان در احداث این کریدور بر خواسته خود اصرار کردند، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران به فرماندهی سپهبد شهید باقری (رئیس وقت ستادکل نیروهای مسلح ایران) رزمایشهای متعددی در شمال غرب ایران انجام دادند که نشاندهنده آمادگی و جدّیت کشورمان برای جلوگیری از این اقدام بود.
ولایتی با تأکید بر اینکه «اجاره کریدور توسط یک کشور دیگر یک حرف سادهلوحانه است و ترامپ خودش را به سادهلوحی میزند»، تصریح کرد: این ادعا، یعنی اجاره کریدور در این سوی دنیا توسط ترامپ، مثل آن است که کسی از این سوی دنیا برود و کانال پاناما را برای خود اجاره کند! این حرف غیرممکنی است و اتفاق نخواهد افتاد.
وی با اشاره به اینکه «ترامپ مانند همیشه حرفهای پر زرقوبرق ولی بیمحتوا میزند»، ادامه داد: ترامپ فکر کرده است که بنگاه معاملات ملکی است و میخواهد سرزمین یا منطقهای را اجاره کند!
با روسیه یا بدون او مانع به خطر افتادن امنیت قفقاز جنوبی میشویم
وزیر اسبق خارجه ایران با تأکید بر اینکه طرح این کریدور که تجزیه ارمنستان را در آینده در پی دارد با مخالفت محکم مردم ارمنستان روبهرو است، خاطرنشان کرد که هیچ ملتی راضی و حاضر به تجزیه سرزمین خود نیست؛ حتی اگر دولت آنها متأسفانه مواضع بیثبات اتخاذ کند.
ولایتی با اشاره به مواضع پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، گفت که او در سفری که پیشتر به ایران داشت، با توجه به مضرات مشخص و توطئهآمیزی که این طرح دارد، تأکید کرد که با موضع ایران موافق و با احداث کریدور مخالف است.
وی با یادآوری تغییراتی که احداث کریدور زنگهزور در مرزهای ایران صورت میدهد و راه ارتباطی کشورمان در شمال و شمال غرب را منحصر به ترکیه میکند، اظهار داشت: با اجرای این توطئه، امنیت قفقاز جنوبی به خطر میافتد و بر همین اساس، ایران تأکید کرده است که چه با روسیه و چه بدون روسیه، در راستای امنیت قفقاز جنوبی حرکت خواهد کرد و البته معتقدیم که روسیه نیز به لحاظ راهبردی با این کریدور مخالف است.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل با بیان اینکه آمریکاییها میگویند اجاره این کریدور برای انتقال انرژی از خزر صورت میگیرد، یادآور شد: دریای خزر یک دریای نیمهبسته و منحصر به کشورهای همسایه خود است و عبور نفت و گاز از این دریا نیازمند توافق همه کشورهای همسایه آن است. طی هفتههای اخیر رزمایشی بین ایران و روسیه در خزر برگزار شد. پیام این رزمایش آن بود که اگر کسی خارج از این کشور اقدام به کار کند، ما در مقابلش خواهیم ایستاد.
ولایتی با تأکید بر اینکه این کریدور تنها یک گذرگاه تجاری نیست بلکه توطئهای سیاسی علیه ایران و برخی کشورهای همسایه است، افزود: علاوه بر ترکیه که عضو ناتو است، سایر کشورهای ناتو نیز میخواهند در این منطقه حاضر شوند و ناتو مانند یک مار افعی میان ایران و روسیه قرار گیرد؛ اما ایران اجازه چنین کاری را نخواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: پوتین بارها درباره اوکراین گفته بود که اگر اوکراین به ناتو بپیوندد و به مسکو نزدیک شود، اقدام خواهد کرد؛ ما نیز اجازه نخواهیم داد که ناتو به مرزهای شمالی ایران نزدیک شود و در این باره معتقدیم که پیشگیری بهتر از درمان است!
ارتباط نخجوان و جمهوری آذربایجان نیازی به دالان ندارد
وزیر اسبق خارجه کشورمان با بیان اینکه مردم مناطق شمالی ایران، از آذربایجان غربی و شرقی گرفته تا اردبیل و گیلان و دیلمیان و مازندرانیها و خراسانیها و… در برابر هر توطئهای در شمال غرب ایران خواهند ایستاد، تأکید کرد: این مردم در طول تاریخ، مقابل بنیامیه تا عثمانیهایی که میخواستند این خاک را به اشغال درآورند ایستادهاند و امروز نیز اجازه توطئه در این مناطق را نخواهند داد.
ولایتی با بیان اینکه ارتباط بین دو طرف نخجوان و خاک آذربایجان احتیاجی به دالان ندارد و آنها میتوانند از ایران برای این ارتباط استفاده کنند، خاطرنشان کرد: معادلات و مناسبات این منطقه صرفاً محدود به دو کشور آذربایجان و ارمنستان نیست، بلکه تغییر ژئوپلتیکی در منطقه مرزهای ایران را نیز جابهجا میکند، بنابراین ما حق داریم که از منافع خود بهصورت کاملاً قدرتمندانه دفاع کنیم.
خلعسلاح حزبالله؛ خوابی است که تعبیر نخواهد شد
مشاور امور بینالملل مقام معظم رهبری در بخش دیگری از این گفتوگو درباره تحولات اخیر در لبنان و تصمیم سیاسی بخشی از دولت این کشور برای خلع سلاح حزبالله لبنان که با هدایت آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت میگیرد، خاطرنشان کرد: این نخستین بار نیست که برخی در لبنان چنین مباحثی را مطرح میکنند؛ اما همچنانکه پیشتر نیز این طرحهای ضدلبنانی به نتیجه نرسید، این بار نیز به مقصد نخواهد رسید و مقاومت در برابر این توطئهها ایستادگی خواهد کرد.
ولایتی تأکید کرد: آن زمان که مقاومت از امکانات و قدرت کمتری برخوردار بود، این طرحها را ابتر میگذاشت، حال که پشتوانه مردمی بسیار قویتر و امکانات بسیار بیشتری دارد، حتماً به اذن خداوند این مباحث به نتیجه نخواهد رسید.
وی با بیان اینکه امروز مقاومت در لبنان مورد اقبال و پذیرش همه لبنانیها اعم از مسیحی، شیعه، سنی و… است، گفت: مقاومت یعنی حیثیت لبنان و حیات و امنیت لبنان به مقاومت وابسته است. ملت لبنان از یاد نبرده است که زمانی که مقاومت در کار نبود، یعنی حدود سال ۱۹۸۲، اسرائیلیها تا جنوب بیروت و منطقه ضاحیه پیش آمدند، اما سرانجام با مقاومت حزبالله مجبور به عقبنشینی شدند.
مقاومت لبنان هر روز قویتر شده و به قوت خود باقی است
وزیر اسبق خارجه کشورمان گفت: یکی از علتهایی که این مباحث سیاسی شکل میگیرد آن است که صهیونیستها با کمک آمریکا افراد بزرگی مانند شهید سید حسن نصرالله را ترور کردند و گمان میکنند که حزبالله ضعیف شده است، حال آنکه بدنه حزبالله بسیار پرقدرت بر جای خود باقی است. حزبالله اکنون نسبت به سالهای ۶۱ و ۶۲ بسیار مقاومتر شده است؛ حزباللهی که اگر نبود، اسرائیلیها بلایی که بر سر فلسطین آوردهاند بر سر لبنان نیز میآوردند؛ بنابراین حزبالله که از لبنان حراست کرده، از خود نیز در مقابل این طرحهای آمریکایی حفاظت خواهد کرد.
ولایتی تأکید کرد: برای ملت لبنان و ملتهای منطقه سوال است که دولت لبنان آیا هیچ دغدغهای درباره حراست از کشور و ملت خود ندارد که چنین طرحهایی را مطرح میکند؟ اگر حزبالله سلاح خود را زمین بگذارد، چه کسی میخواهد از جان و مال و ناموس لبنانیها دفاع کند؟ آیا تجربههای گذشته برای برخی سیاسیون این کشور درس عبرت نشده است؟
لبنان؛ جولانی دیگری در کار نخواهد بود
وی با بیان اینکه این روند در لبنان فقط خواست آمریکا و اسرائیل است، ادامه داد: آمریکا و اسرائیل گمان میکنند در لبنان هم میتوانند جولانی دیگری بر سر کار بیاورند؛ اما این خواب هرگز تعبیر نخواهد شد و لبنان مانند همیشه ایستادگی خواهد کرد.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل تأکید کرد: حتماً جمهوری اسلامی ایران با خلع سلاح حزبالله مخالف است؛ چرا که ایران همواره به ملت و مقاومت لبنان کمک کرده و اکنون نیز به این کمک ادامه میدهد.
ایران و عراق؛ علیه خلعسلاح حشد شعبی
ولایتی در بخش دیگری از سخنان خود، در پاسخ به سؤالی راجع به توطئههای مشابهی که توسط آمریکا علیه حشد شعبی عراق در جریان است، با اشاره به گفتگوی تلفنی اخیر خود با آقای نوری المالکی، نخستوزیر اسبق عراق، خاطرنشان کرد: آقای نوری المالکی فرد شجاعی است؛ او کسی بود که در دولتش حکم اعدام صدام را صادر و گروهک منافقین را از عراق اخراج کرد. در گفتوگوی تلفنی اخیر، ایشان تأکید میکرد که آمریکا و اسرائیل در مرحله بعد از لبنان میخواهند به سراغ حشد شعبی عراق بروند. اما آقای مالکی و بنده تأکید کردیم که ایران و عراق هر دو با خلع سلاح، چه خلع سلاح حزبالله لبنان و چه خلع سلاح حشد شعبی عراق، مخالفت خواهند کرد و در مقابل آن خواهند ایستاد.
وی افزود: اگر حشد شعبی نباشد، آمریکاییها عراق را میبلعند؛ چرا که همان نقشی که حزبالله در لبنان دارد، حشد شعبی در عراق ایفا میکند.
عقلای لبنان مانع طرح خلع سلاح شوند
مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چگونه میتوان هم مانع خلع سلاح حزبالله لبنان شد و هم با طرحهای اسرائیلی و آمریکایی برای تقابل داخلی در لبنان مقابله کرد، گفت: توصیه ما این است که عقلای لبنان در مقابل کسانی که در این طرح خلع سلاح پیشتاز هستند بایستند؛ در غیر این صورت مقاومت جلوی این کار میایستد و ما نیز از مقاومت حمایت خواهیم کرد. عقلای لبنان باید این طرح نامربوط را خنثی کنند.
ولایتی گفت: لبنان مانند سوریه نیست و فردی مانند جولانی نمیتواند آنجا قد علم کند. به نظر بنده عقلایی در داخل لبنان هستند که مانع این امر بشوند؛ چون اکثریت مردم لبنان میدانند حافظ امنیت و جان و مال و ناموس آنها در مقابل تروریستهایی مانند داعش و الجولانی و اسرائیل تروریست، حزبالله است. سرنوشت و تحولات سوریه در مقابل چشم آنها است. الان در سوریه چه اتفاقی افتاده است؟ در سوریه بشار اسد کنار گذاشته شد و جولانی بر سر کار آمد، ولی نتیجه چه شد؟ اسرائیل هر جنایتی را که میخواهد علیه این کشور انجام میدهد و خطر تجزیه نیز بیش از هر زمان دیگری سوریه را تهدید میکند. مردم لبنان شاهد این اتفاقات هستند و میدانند امنیتی که دارند محصول حضور حزبالله است.
وی درباره حملات اخیر رژیم صهیونیستی علیه حزبالله لبنان که همزمان با توطئه خلع سلاح صورت میگیرد، گفت: آتشبس کنونی به نفع اسرائیل است. اسرائیل با استفاده از این آتشبس در اصل خود را سرپا نگه داشته است، حال آنکه آتشبس نباید مانعی برای دفاع حزبالله از لبنان شود.
ولایتی در بخش دیگری از این گفتگو درباره مقاومت یمن نیز گفت که یمن یک گوهر در میان محور مقاومت است که خداوند آن را به کمک مقاومت فرستاده است.
وی افزود: یمنیها فقط به مقاومت منطقه کمک نمیکنند بلکه دهانه بابالمندب را در اختیار دارند و در مقابل طرح آمریکا و انگلیس و استرالیا و دیگران ایستادهاند و اهداف خود را در این تنگه بابالمندب با موشک هدف قرار میدهند. ناو هواپیمابر هری ترومن از نمونه کشتیهای نظامی بود که دهها مرتبه هدف قرار گرفته و به دستور ترامپ مجبور به خروج شد.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل در ادامه تأکید کرد: یمنیها امروز رژیم صهیونیستی و آمریکا را مستأصل کردهاند و در آینده مقاومت سوریه نیز برخواهد خاست و نقشههای اسرائیلیها را بیش از پیش بر باد خواهد داد.
ولایتی در پایان با تأکید بر اینکه علیرغم تبلیغات و جنگ روانی دشمن، امروز مقاومت منسجمتر و قدرتمندتر از گذشته مانع طرحهای آمریکایی و صهیونیستی در منطقه خواهد شد، اظهار داشت: ایران کانون محور مقاومت است و با صراحت و شجاعت از مقاومت حمایت میکند و بهزودی همگان خواهند دید که علیرغم همه دسیسهها، آینده منطقه از آنِ مردم منطقه و مقاومت خواهد بود.
