بازار نقلوانتقالات فوتبال ایران روزهای داغ و پرابهامی را سپری میکند؛ جایی که نام چند ستاره سرشناس از مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش گرفته تا رضا اسدی، گولسیانی، مرادمند و حتی لوان پولی در فهرست بازیکنان بلاتکلیف قرار دارد. بعضی از آنها با وجود داشتن قرارداد، زمزمه جداییشان شنیده میشود و برخی دیگر بهعنوان بازیکن آزاد، میان پیشنهادهای داخلی و خارجی سرگرداناند. این بلاتکلیفی باعث شده بازار شایعات نقلوانتقالاتی حسابی داغ شود و هواداران تیمها با حساسیت بالایی پیگیر هر خبر تازهای باشند.
مهدی طارمی
ستاره بوشهری فوتبال ایران بعد از یک فصل پرفراز و نشیب در اینتر، حالا در آستانه تجربهای تازه قرار دارد. باشگاه اینتر شرط مالی سنگینی برای فروش او به لیدز یونایتد مطرح کرده و همین موضوع مذاکرات را کمی پیچیده کرده است. با این حال، حضور در لیگ برتر انگلیس همچنان جدیترین سناریوی پیشروی اوست. از طرف دیگر، بشیکتاش ترکیه نیز نامش را بهعنوان یکی از مشتریان جدی طارمی مطرح کرده و مذاکراتی غیرمستقیم انجام داده است. طارمی تا زمان نهایی شدن انتقال، تمرینات انفرادی خود را حفظ کرده و منتظر پیشنهاد نهایی میماند. گفته میشود مقصد او حداکثر تا اواخر مرداد مشخص خواهد شد.
علیرضا جهانبخش
کاپیتان تیم ملی ایران در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳، پس از پایان قراردادش با هیرنفین هلند، بازیکن آزاد شده است. جهانبخش که سالها تجربه بازی در لیگهای اروپایی را دارد، هنوز تمایل چندانی به بازگشت به لیگ برتر ایران نشان نداده است. هرچند نام او در لیست خرید پرسپولیس و استقلال به چشم میخورد، اما نزدیکانش میگویند که او به دنبال ماندن در اروپا، و شاید حتی بازگشت به لیگ هلند یا انتقال به اسکاتلند است. رد شدن پیشنهادات داخلی، نشان میدهد که اولویت اول جهانبخش ادامه حضور در فوتبال حرفهای اروپا است.
رضا اسدی
فوروارد سابق پرسپولیس و سپاهان فصل گذشته روند سینوسی در سپاهان داشت و حالا بهعنوان بازیکن آزاد یکی از گزینههای جذاب بازار نقلوانتقالات است. او پیشنهاداتی از کویت، ترکیه و امارات دریافت کرده و حتی العربی کویت دو بار برای جذبش تلاش کرده که هر دو مرتبه بینتیجه مانده است. از سوی دیگر، استقلال به شدت به دنبال جذب این بازیکن است، اما خود اسدی اعلام کرده که تصمیم نهاییاش را با مشورت همسرش خواهد گرفت. سپاهان نیز بهعنوان مقصد احتمالی مطرح شده و مذاکراتی در این زمینه جریان دارد.
حبیب فرعباسی
دروازهبان تازهوارد استقلال که پس از کشوقوس فراوان و مشکلات خروج از کشور بالاخره به اردوی ترکیه آبیها ملحق شد، حالا در موقعیتی غیرمنتظره قرار دارد. هرچند او بهتازگی پیراهن استقلال را بر تن کرده، اما شایعاتی جدی درباره احتمال انتقالش به تراکتور مطرح شده است. گفته میشود استقلال با فروش این بازیکن موافقت کرده، اما تصمیم نهایی به شرایط مالی و پیشنهاد رسمی تراکتور بستگی دارد.
محمدرضا اخباری
اخباری تابستان امسال با قراردادی دو ساله به سپاهان پیوست و جای خالی پیام نیازمند را پر کرد. با این حال، خرید سیدحسین حسینی باعث شده زمزمههایی درباره احتمال جدایی زودهنگام او به گوش برسد. استقلال یکی از تیمهایی است که در صورت قطع همکاری اخباری با سپاهان، برای جذب او وارد عمل خواهد شد.
گئورگی گولسیانی
مدیران پرسپولیس طبق دستور اسماعیل کارتال پس از اتمام لیگ بیستوچهارم قرارداد گیورگی گولسیانی را تمدید نکردند و این بازیکن پس از دورانی نسبتاً موفق از جمع پرسپولیسیها جدا شد. پس از اینکه اسماعیل کارتال به همکاری خود با قرمزهای تهران پایان داد، این تصور وجود داشت که گولسیانی به پرسپولیس برمیگردد اما مدیران این باشگاه سراغ حسین ابرقویی رفتند و حالا مدافع گرجستانی در راه اهواز است. یحیی گلمحمدی در تمرینهای اخیر فولاد متوجه ضعف دفاعی تیم خود شده و به دنبال بهبود آن است. ظاهراً یحیی گلمحمدی به مدیران قرمزهای اهواز تاکید کرده برای فصل آینده به گیورگی گولسیانی نیاز دارد و این بازیکن وارد لیست نقلوانتقالاتی فولاد شده است. مدیران فولاد طی روزهای اخیر مذاکراتی با گولسیانی داشتهاند اما هنوز توافقی حاصل نشده و گولسیانی درحال بررسی دیگر پیشنهادهای خود است. باید منتظر ماند و دید تا روزهای آینده چه اتفاقاتی رخ میدهد و بازیکن سابق پرسپولیس بهعنوان خرید جدید فولاد معرفی میشود یا نه.
لوان پولی
دروازهبان برزیلی که فصل گذشته با نساجی عملکرد فوقالعادهای داشت و آمار ۸۱.۳۶ درصد مهار توپ را ثبت کرد، از این تیم جدا شده است. باشگاه مس رفسنجان مذاکراتی برای جذب او آغاز کرده و منتظر پاسخ نهاییاش است. با توجه به کیفیت بالای لوان پولی، حضور او در هر تیمی میتواند وزنه سنگینی درون دروازه باشد. تراکتور نیز که باید فصل را بدون شماره یک خود آغاز کند نیم نگاهی به شرایط پولی دارد.
محمدحسین مرادمند
مدافع سابق استقلال که از این تیم جدا شده بود، حالا با مصدومیت مدافع ازبک آبیها دوباره در رادار کادر فنی قرار گرفته است. بازگشت مرادمند به استقلال جدی به نظر میرسد، هرچند شایعه پیشنهاد او به پرسپولیس نیز مطرح شده بود که پس از جذب ابرقویی این احتمال رد شد.
