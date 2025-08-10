فرمان بازار طلا در دستان دلار آزاد؛ کاهش دوباره همه عیارها

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، بازار طلای ایران در حالی با کاهش قیمت‌ها همراه شد که بازار جهانی طلا از روز گذشته تاکنون تعطیل بوده و اونس جهانی هیچ نوسانی نداشت. این افت قیمتی تنها ناشی از کاهش نرخ دلار غیررسمی از بالای ۹۳ هزار تومان به زیر ۹۲ هزار تومان بود؛ عاملی که با وجود ثبات بهای جهانی، موجب عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار داخل شد.

افت قیمت طلا در همه عیارها

طلای ۱۸ عیار امروز با کاهش ۲۸ هزار تومانی به رقم ۷ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

همچنین طلای ۲۴ عیار که در روزهای گذشته تا بالای ۱۰ میلیون تومان پیشروی کرده بود، امروز با افت ۳۷ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۹ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۲۰۰ تومان رضایت داد.

مثقال طلا نیز که مبنای محاسبه قیمت‌گذاری طلای آبشده است، با ۱۲۲ هزار تومان کاهش در سطح ۳۲ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان معامله شد.

سکه امامی در مرز ۸۲ میلیون تومان

در بازار سکه، همه قطعات اعم از تمام، نیم، ربع و گرمی با افت قیمت مواجه شدند. سکه امامی، که بیشترین توجه خریداران و فروشندگان را به خود جلب می‌کند، امروز با کاهش ۷۰۰ هزار تومانی به ۸۲ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که صبح امروز این قطعه در کف قیمتی ۸۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان معامله شد و حتی در لحظات ابتدایی معاملات تا ۸۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان بالا رفت.

کاهش قیمت سایر قطعات سکه

سکه بهار آزادی امروز با افت ۴۸۰ هزار تومانی به ۷۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. نیم‌سکه با کاهش سنگین ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی به ۴۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان تنزل یافت.

ربع‌سکه نیز ۳۰۰ هزار تومان ارزان‌تر شد و به ۲۵ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان رسید. در نهایت سکه گرمی با افت ۲۰۰ هزار تومانی، ۱۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان قیمت خورد.

در شرایطی که اونس جهانی بدون تغییر مانده، جهت‌گیری قیمت در بازار طلا و سکه ایران بیش از هر چیز از سوی نوسانات دلار تعیین می‌شود. کاهش نرخ ارز غیررسمی از محدوده ۹۳ هزار تومان به زیر ۹۲ هزار، مهم‌ترین نیروی فشار بر قیمت‌ها در معاملات امروز بود.

از نگاه معامله‌گران، در صورتی که این کاهش نرخ ارز تداوم یابد، احتمال عقب‌نشینی مجدد قیمت‌ها در روزهای آینده وجود دارد؛ اما اگر اونس جهانی با آغاز معاملات بین‌المللی هفته رشد کند، بخشی از افت امروز ممکن است جبران شود.