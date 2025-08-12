قیمت طلا و سکه امروز؛ بازار در دوراهی سقف جهانی و کف تقاضای داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ بازار طلای ایران با افت نسبی قیمت‌ها در تمامی بخش‌ها روبه‌رو شد؛ روندی که در شرایط بلاتکلیفی بازار و نوسانات هم‌زمان طلای جهانی و نرخ دلار غیررسمی شکل گرفته است.

کاهش قیمت طلا در بازار داخلی

در جریان معاملات امروز، قیمت طلای ۱۸ عیار به ۷ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که نسبت به روز گذشته کاهش ۳ هزار و ۹۰۰ تومانی (منفی ۰.۰۵ درصد) را تجربه کرده است. طلای ۲۴ عیار نیز با افت ۵ هزار و ۳۰۰ تومانی به ۹ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

همچنین هر مثقال طلا با ثبت قیمت ۳۲ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان کاهش ۱۸ هزار تومانی (منفی ۰.۰۶ درصد) را ثبت کرد.

افت دسته‌جمعی انواع سکه

سکه امامی بیشترین افت را تجربه کرد و با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی (منفی ۰.۲۴ درصد) به ۸۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسید. سکه بهار آزادی نیز با کاهش ۱۰ هزار تومانی (منفی ۰.۰۱ درصد) در سطح ۷۴ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان ایستاد.

در بخش سکه‌های خردتر، نیم سکه با افت ۱۰۰ هزار تومانی (منفی ۰.۲۳ درصد) به ۴۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسید و ربع سکه کاهش مشابهی معادل ۱۰۰ هزار تومان (منفی ۰.۳۹ درصد) را تجربه کرده و ۲۵ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان قیمت خورد. تنها سکه گرمی بدون تغییر باقی ماند و روی رقم ۱۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان معامله شد.

سایه بلاتکلیفی بر بازار طلا

این کاهش‌ها در حالی رخ می‌دهد که بازار جهانی طلا نیز با دوره‌ای از سردرگمی مواجه است. هرچند نرخ جهانی طلا از کف ۲ هزار دلاری ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۷۰ درصد رشد کرده، اما در پنج نوبت اخیر نتوانسته بالای سطح ۳۴۰۰ دلار تثبیت شود.

بالا ماندن تنش‌های ژئوپلتیک، افزایش تورم، کاهش نرخ بهره و تحولات نظام تعرفه‌گذاری همچنان به‌عنوان محرک‌های بالقوه عمل می‌کنند، اما بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای تثبیت در سقف قیمتی، فضای ابهام را حفظ کرده است.

از سوی دیگر، دلار غیررسمی که پیش‌تر تا ۱۰۰ هزار تومان جهش کرده و سپس به کمتر از ۸۰ هزار تومان برگشته بود، پس از آغاز درگیری‌های منطقه‌ای بار دیگر تا بالای ۹۲ هزار تومان پیش رفت و این روزها به شدت تحت تأثیر تصمیمات و شرایط سیاسی قرار دارد.

این آشفتگی و عدم قطعیت در بازار ارز و طلا، فضایی شکننده و بی‌ثبات را در بازار داخلی طلا رقم زده است.