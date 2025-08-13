بازار جهانی و دلار؛ قیمت طلا و سکه چقدر بالا رفت؟

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، بازار طلای ایران در فضایی آمیخته به هیجان و ابهام، شاهد رشد دسته‌جمعی انواع مسکوکات و مصنوعات طلا بود.

در حالی که نرخ جهانی طلا تنها ۰.۳۶ درصد و دلار غیررسمی حدود یک درصد (۱۰۰۰ تومان) افزایش داشتند، برخی شاخص‌های داخلی به‌ویژه طلای ۱۸ عیار (حدود ۲ درصد) و ربع سکه بیش از ۲ درصد رشد کردند؛ رشدی که بخشی از آن می‌تواند ناشی از تقاضای خرد و هیجانی است.

رشد پرشتاب طلای ۱۸ عیار و آبشده

در معاملات امروز، طلای ۱۸ عیار با جهشی ۲ درصدی معادل ۱۴۹ هزار تومان، به ۷ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. طلای ۲۴ عیار نیز همین میزان رشد را تجربه کرده و با افزایش ۱۹۹ هزار تومانی، در سطح ۱۰ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان ایستاد.

قیمت هر مثقال طلا با رشد ۱.۹۷ درصدی برابر با ۶۳۷ هزار تومان، به ۳۲ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان رسید. این میزان رشد، فراتر از تغییرات بازار جهانی و دلار، نشانگر وجود یک موج خرید داخلی است.

تغییرات بازار سکه؛ پیشتازی ربع سکه

بازار سکه نیز صعودی بود، اما نسبت رشد در انواع مختلف تفاوت محسوسی داشت. ربع سکه با افزایش ۲.۳۶ درصدی (۶۰۰ هزار تومان) به ۲۶ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید که بیشترین رشد را بین انواع سکه‌ها داشت. این جهش را می‌توان ناشی از گرایش سرمایه‌گذاران خرد دانست؛ چرا که محصولات کم‌وزن‌تر و ارزان‌تر برای طیف وسیع‌تری از مردم قابل خرید است.

سکه امامی نیز با رشد ۱.۲۴ درصدی (یک میلیون و ۳۰ هزار تومان) به ۸۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی با افزایش ۰.۸۴ درصدی (۶۳۰ هزار تومان) به ۷۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیدند. نیم سکه نیز ۱.۸۴ درصد رشد کرده و به ۴۴ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان رسید. سکه گرمی کمترین رشد امروز را با افزایش ۰.۷ درصدی تجربه کرد و بر رقم ۱۴ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان ایستاد.

بازار جهانی و دلار؛ موتور نوسان یا سوخت کافی؟

در بازار جهانی، قیمت طلا با رشد ۱۲ دلاری و برابر با ۰.۳۶ درصد، به ۳۳۶۰ دلار رسید. این در حالی است که از ابتدای سال ۲۰۲۴، قیمت جهانی طلا از کف ۲۰۰۰ دلار بیش از ۷۰ درصد ر شد کرده، اما در ۵ نوبت اخیر نتوانسته در بالای سطح ۳۴۰۰ دلار تثبیت شود. تنش‌های منطقه‌ای، تغییرات نظام تعرفه‌گذاری و سیاست‌های بهره بانکی همچنان به‌عنوان عوامل محرک باقی مانده‌اند، اما توان کافی برای شکستن سقف تاریخی را نشان نداده‌اند.

امروز در بازار ارز نیز، دلار غیررسمی پس از شنیده شدن خبر ارسال نامه ۳ کشور اروپایی به سازمان ملل درباره «اسنپ بک»، ۱,۰۰۰ تومان جهش کرد و با رشدی بیش از یک درصد، به ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. این سطح قیمتی بار دیگر حساسیت بازار طلا را نسبت به تحولات سیاسی آشکار کرد.

موج هیجان در میان بی‌ثباتی

افزایش امروز قیمت طلای ۱۸ عیار و ربع سکه، بیش از آنکه در بازتاب مستقیم نرخ جهانی و دلار باشد، به نظر می‌رسد واکنشی هیجانی به فضای روانی بازار و تقاضای بیشتر از سوی خریداران خرد بوده است. مجموعه‌ای از ابهامات، از تغییرات نرخ جهانی گرفته تا نوسانات دلاری و اخبار سیاسی، شرایطی ساخته که بی‌ثباتی به‌طور کامل به بازار داخلی طلا نیز سرایت کند.