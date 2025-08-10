به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی عصر یکشنبه در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه با گرامیداشت روز خبرنگار، نقش خبرنگاران و رسانهها را در آگاهیبخشی و مطالبهگری بسیار مهم دانست و گفت: با وجود تحریمها و توطئههای دشمن، نظام جمهوری اسلامی ایران اقتدار ویژهای دارد.
نجفی با اشاره به اهمیت نقش خبرنگاران در ارتقای سطح کشور گفت: مطالبهگری مردم به ویژه از سوی خبرنگاران، باعث رشد و شکوفایی کشور میشود و مسئولان را به پاسخگویی و تلاش بیشتر وا میدارد.
وی افزود: نمایندگان مجلس برای موفقیت در وظایف خود باید در حوزههای مختلف فعال باشند و حضور مستمر در بین مردم و پیگیری مطالبات آنان را جدی بگیرند.
اقتدار نظام در برابر چالشها و توطئهها
نماینده مردم آستانه اشرفیه با بیان اینکه مردم ایران با روحیهای سربلند و متعهد به حداقلها راضی هستند؛ گفت: حضور مردم در صحنههای مختلف، از جمله مقابله با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، باعث تقویت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی شده است.
نجفی ادامه داد: با وجود تحریمها و فشارهای ظالمانه دشمنان، ایران در بسیاری از حوزهها از جمله سیاسی، اقتصادی و امنیتی توانسته اقتدار لازم را حفظ کند.
وی در خصوص تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: دشمنان با ناکامی در جنگ ۱۲ روزه آذربایجان و ارمنستان، تلاش کردند راههای ارتباطی ایران با اروپا را محدود کنند، اما با هوشیاری مسئولان، این تهدیدات عقب رانده شده است.
نجفی همچنین از چالشهای داخلی مانند نفوذ فرهنگی و برخی اقدامات غیرمستقیم دستگاههای اجرایی که همسو با دشمن هستند انتقاد کرد و گفت: برخی مدیران بدون توجه به منافع کشور شرایط را برای دشمنان مهیا میکنند.
نماینده آستانه اشرفیه به پیگیری مطالبات مردم در زمینه خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره و تاکید کرد: بنیاد مسکن استان تاکنون اعتباری دریافت نکرده و ما در حال پیگیری تخصیص حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان برای جبران خسارتها هستیم.
وی همچنین از تصویب قوانینی برای رفع مشکل صدور پروانه ساخت و تسهیل ساختوساز در مناطق روستایی خبر داد و افزود: طرحهای دوفوریتی برای اصلاح قوانین ساخت و ساز و تغییر کاربریها در مجلس در حال بررسی است.
توسعه زیرساختها و پروژههای عمرانی شهرستان
نجفی به پیگیری اعتبارات ملی برای پروژههای شهرستان اشاره کرد و گفت: ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای مختلف اختصاص یافته که در صورت تخصیص کامل به ۶۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
وی پروژههایی مانند پل میدان کیسم، پل ابتدای راه رشت به آستانه، بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی و طرح توسعه حرم را از اقدامات مهم برشمرد و افزود: آسفالت راههای روستایی در ۶۰ روستا در دست اجراست که ۲۰ روستا پیمانکار دارد و برای ۴۰ روستا نیز پیمانکار جذب خواهد شد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر از مراحل مناقصه و انتخاب پیمانکار برای دو مجتمع درمانی در شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در حوزه آسفالت معابر و دفع آبهای سطحی در شهرها و روستاها مشکلی وجود ندارد و اقدامات لازم در حال انجام است.
نجفی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره حمایتهای لازم گفت: بیمه خبرنگاران در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده و دولت موظف است آئیننامههای اجرایی آن را تدوین و اجرا کند.
