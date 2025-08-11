  1. استانها
میزان مقاوم‌سازی واحدهای مسکن روستایی زنجان به ۶۲ درصد می‌رسد

زنجان- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: با افتتاح سه هزار واحد مسکونی مقاوم سازی شده در روستاهای استان طی هفته دولت، میزان مقاوم‌سازی این واحدها به ۶۲ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه‌ای در جریان بازدید از طرح‌های مقاوم سازی شده، با بیان اینکه تاکنون ۵۶ هزار واحد مسکونی روستایی در استان مقاوم‌سازی شده است، گفت: این رقم، معادل ۶۰ درصد از مجموع واحدهای روستایی استان را شامل می‌شود.

وی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، همزمان با هفته دولت و افتتاح سه هزار واحد مقاوم سازی‌شده جدید، میزان مقاوم‌سازی این واحدها به ۶۲ درصد افزایش خواهد یافت که این امر نشان‌دهنده حرکت مستمر و هدفمند بنیاد مسکن در راستای تأمین امنیت سکونتی برای روستاییان است.

خواجه‌ای با بیان اینکه، میانگین مقاوم‌سازی مسکن روستایی در کشور ۵۵ درصد است، ادامه داد: کسب رتبه‌های برتر در مقاوم‌سازی مسکن روستایی در پنج سال متوالی در استان زنجان، حاصل تلاش‌های بی‌وقفه و روحیه جهادی همکاران بنیاد در سطح استان است که با تعهد، تخصص و نگاه مردمی، مسیر خدمت‌رسانی به روستاییان عزیز را هموار کرده‌اند.

وی یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مقاوم‌سازی را افزایش آگاهی و مشارکت مردم در این فرآیند دانست و گفت: به همین منظور، بنیاد مسکن علاوه بر ارائه تسهیلات بانکی و خدمات فنی با اجرای برنامه‌های آموزشی، برگزاری جلسات توجیهی و تولید محتواهای رسانه‌ای، تلاش کرده است تا فرهنگ مقاوم‌سازی را در میان روستاییان گسترش دهد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان تاکید کرد: با توجه به خطرپذیری بالای بسیاری از مناطق روستایی در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله، مقاوم‌سازی نه‌تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتماعی و انسانی محسوب می‌شود به طوری که اطلاع‌رسانی مستمر و شفاف می‌تواند اطمینان و انگیزه مردم را برای ورود به طرح مقاوم‌سازی افزایش دهد.

خواجه‌ای تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تکیه بر همکاری بین دستگاهی، مشارکت مردمی و تلاش نیروهای متخصص خود همچنان به روند مقاوم‌سازی واحدهای روستایی با قدرت ادامه خواهد داد.

