به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه‌ای در جریان بازدید از طرح‌های مقاوم سازی شده، با بیان اینکه تاکنون ۵۶ هزار واحد مسکونی روستایی در استان مقاوم‌سازی شده است، گفت: این رقم، معادل ۶۰ درصد از مجموع واحدهای روستایی استان را شامل می‌شود.

وی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، همزمان با هفته دولت و افتتاح سه هزار واحد مقاوم سازی‌شده جدید، میزان مقاوم‌سازی این واحدها به ۶۲ درصد افزایش خواهد یافت که این امر نشان‌دهنده حرکت مستمر و هدفمند بنیاد مسکن در راستای تأمین امنیت سکونتی برای روستاییان است.

خواجه‌ای با بیان اینکه، میانگین مقاوم‌سازی مسکن روستایی در کشور ۵۵ درصد است، ادامه داد: کسب رتبه‌های برتر در مقاوم‌سازی مسکن روستایی در پنج سال متوالی در استان زنجان، حاصل تلاش‌های بی‌وقفه و روحیه جهادی همکاران بنیاد در سطح استان است که با تعهد، تخصص و نگاه مردمی، مسیر خدمت‌رسانی به روستاییان عزیز را هموار کرده‌اند.

وی یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مقاوم‌سازی را افزایش آگاهی و مشارکت مردم در این فرآیند دانست و گفت: به همین منظور، بنیاد مسکن علاوه بر ارائه تسهیلات بانکی و خدمات فنی با اجرای برنامه‌های آموزشی، برگزاری جلسات توجیهی و تولید محتواهای رسانه‌ای، تلاش کرده است تا فرهنگ مقاوم‌سازی را در میان روستاییان گسترش دهد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان تاکید کرد: با توجه به خطرپذیری بالای بسیاری از مناطق روستایی در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله، مقاوم‌سازی نه‌تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتماعی و انسانی محسوب می‌شود به طوری که اطلاع‌رسانی مستمر و شفاف می‌تواند اطمینان و انگیزه مردم را برای ورود به طرح مقاوم‌سازی افزایش دهد.

خواجه‌ای تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تکیه بر همکاری بین دستگاهی، مشارکت مردمی و تلاش نیروهای متخصص خود همچنان به روند مقاوم‌سازی واحدهای روستایی با قدرت ادامه خواهد داد.