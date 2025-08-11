به گزارش خبرنگار مهر، لیست اسامی دانشگاه‌های مورد تأیید خارج از کشور وزارت علوم منتشر شد. اداره کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان لیست جدید سطح‌بندی دانشگاه‌های خارج از کشور را برای افرادی که از ژانویه ۲۰۲۶ الی دسامبر ۲۰۲۶ شروع به تحصیل می‌کنند، منتشر کرد.

اداره کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان در راستای اعتبارسنجی دانشگاه‌های معتبر جهان که به عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف این اداره کل است، نسبت به بررسی و اعلام اعتبار دانشگاه‌های خارج از کشور برای ژانویه ۲۰۲۶ الی دسامبر ۲۰۲۶ «صرفا رشته‌هایی که در حیطه وظایف وزارت علوم است» اقدام کرده است.

در این راستا دانشگاه‌های معتبر جهان در گروه الف (ممتاز)، در گروه ب (خوب) و در گروه ج (متوسط) بروز رسانی شده‌اند و در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل بارگذاری شده است.

چنانچه نام دانشگاه یا مؤسسه‌ای در فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غیر معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی می‌بایست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام کند.

لیست به روز شده در پایگاه اطلاع‌رسانی این اداره کل اینجا قابل مشاهده است.