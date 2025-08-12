فاصله نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی در رنکینگ جهانی به ۱۰ پله رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تنیس روی میز رده بندی جدید بازیکنان این رشته را اعلام کرد. در رده بندی جدید منتشر شده و در بخش مردان، جایگاه بازیکنانی مانند بنیامین فرجی، نوید شمس و امیرحسین هدایی هیچ تغییری نداشت درحالیکه نوشاد و نیما عالمیان که طی هفته گذشته سقوط های عجیبی داشتند، مجدد سقوط کردند.

بر اساس جایگاه جدید پینگ پنگ بازان، فاصله نوشاد عالمیان که برترین بازیکن ایران در رنکینگ جهانی به حساب می آید با بنیامین فرجی نابغه تنیس روی میز ایران تنها ۱۰ پله شده است.

در بخش زنان هم صفایی و حاجیلو سقوط داشته اند اما دیگر نمایندگان ایران جایگاه قبلی خود را تثبیت کرده اند.

جایگاه نمایندگان ایران در رنکینگ جهانی تنیس روی میز به این شرح است:

مردان

* نوشاد عالمیان: این بازیکن با یک پله سقوط در رده ۱۳۲ ایستاده است

* بنیامین فرجی: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۱۴۲ ایستاده است

* نوید شمس: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۱۶۴ ایستاده است

* نیما عالمیان: این بازیکن با ۳ پله سقوط در جایگاه ۱۹۸ ایستاده است

* امیرحسین هدایی: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۲۴۵ ایستاده است

زنان

* نداشهسواری: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۲۲۳ ایستاده است

* مهشید اشتری: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۳۵۰ ایستاده است

* الینا رحیمی: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۴۰۷ ایستاده است

* شیما صفایی: این بازیکن با ۲ پله سقوط در رده ۴۵۷ ایستاده است

* پریناز حاجیلو: این بازیکن با ۲ پله سقوط در جایگاه ۵۵۰ ایستاده است