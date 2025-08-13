حریفان پینگ پنگ بازان ایران در گرند اسمش سوئد مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تنیس روی میز گرند اسمش سوئد از پنجشنبه (۲۳ مرداد) در شهر مالمو آغاز می شود و طی آن نمایندگان ایران طبق برنامه به مصاف حریفان شان می روند

در روز نخست مسابقات، نوید شمس در سالن «بالتیسکا هالن» به مصاف «هوانگ یان چنگ» از چین‌تایپه می‌رود. بنیامین فرجی مقابل «چو دائه‌سونگ» از کره‌ جنوبی به میدان خواهد رفت.

همچنین، روز جمعه (۲۴ مرداد) نوشاد عالمیان در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی برابر «مارکوس مادرید» از مکزیک قرار خواهد گرفت.

نیما عالمیان دیگر ملی پوش کشورمان نیز کار خود را از جدول اصلی رقابت ها آغاز خواهد کرد.

هدایت ملی‌پوشان کشورمان در این مسابقات بر عهده پیمان حسنی می باشد.