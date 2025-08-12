  1. ورزش
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

اعزام پینگ‌پنگ‌بازان ایران به مسابقات اسمش سوئد

اعزام پینگ‌پنگ‌بازان ایران به مسابقات اسمش سوئد

۴ نماینده تنیس روی میز ایران به منظور حضور در رقابت‌های اسمش سوئد عازم این کشور شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تا پیش از رقابت های تنیس روی میز قهرمانی آسیا و اعزام تیم ملی به این رویداد، برخی از ملی پوشان کشورمان در ۲ رویداد مصوب در تقویم فدراسیون جهانی شرکت می کنند.

رقابت های اسمش سوئد یکی از این رقابت ها است که از روز پنجشنبه (۲۳ مرداد) آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. برای حضور در این رقابت ها، نوشاد و نیما عالمیان همراه با نوید شمس و بنیامین فرجی امروز (سه شنبه ۲۱ مرداد) عازم سوئد شدند.

این پینگ پنگ بازان بعد از پایان کارشان در سوئد، در رقابت های کانتندر چک شرکت می کنند. این مسابقات ۵ تا ۹ شهریور برگزار می شود.

حضور در رقابت های اسمش سوئد و کانتندر چک و کسب امتیاز از این رویدادها، فرصت مناسبی برای نمایندگان تنیس روی میز ایران است که وضعیت خود را در رنکینگ جهانی بهبود بخشند.

ملی پوشان تنیس روی میز ایران برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده می شوند که ۱۵ تا ۲۱ مهر به میزبانی هند برگزار می شود.

