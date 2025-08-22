داستانی از زندگی جاسوس یهودیان در زمان پیامبر در «پس از بیابان»

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سالروز رحلت شهادتگونه پیامبر اکرم (ص) رمان «پس از بیابان»، نوشته فرخنده سادات صالحی توسط انتشارات کتاب جمکران به چاپ رسید.
این رمان ماجرای رفاعه را در زمان رسول خدا (ص) روایت میکند. رفاعه مردی از قبیله بنی سلیم است. مردی که نه جایگاه اجتماعی والایی دارد نه امیدی به فرداها و حالا قرار است برای جنگ یهود با پیامبر اسلام (ص) جاسوسی کند. همه چیز دست به دست هم داده تا رفاعه قدم به قدم به سمت رسول خدا (ص) برود و مخاطب نیز در خلال این ماجراها تاریخ زندگی پیامبر اکرم (ص) و مسلمانان را بخواند.
نگاه کردن به زندگی مهربانترین خلق جهان و خاندانش، از نگاه رفاعه که آدم خشن اما دل پاکی است مزه خاصی دارد. اینجور آدمها به سرعت به کسی اعتماد نمیکنند و به سختی مهر کسی به دلشان میافتد. اما اگر حقیقت را پیدا کنند آن را رها نمیکنند و رفاعه درست همچین آدمی است.
خواندن زندگینامه رفاعه و پستی و بلندیهای سرنوشتش برای مخاطب جذاب است و کتاب، ما را به دنبال خودش به مدینه و میان مسلمانان و حتی گاهی در خانه فاطمه زهرا (س) میبرد. در زمانه ما که کتاب خواندن سخت شده، خواندن رمانهایی که بخشی از تاریخ اسلام و واقعیتهایش را در دل خودش جای داده، انتخاب بسیار خوبی است. کتابهای خوب میتوانند زنجیرهای از مطالعه به راه بیندازند و «پس از بیابان» برای مخاطب این امکان را فراهم میکند.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
چشمان سلمان به در خانه علی و فاطمه افتاد. در خانه خودش غذایی نبود تا برای رفاعه ببرد. به در خانه پیامبر رفته بود اما همسر پیامبر به او گفته بود که چندین روز است هیچ چیزی برای پختن در خانه ندارند و خود نیز چند روزی میشد که اجاق خانهاش را روشن نکرده است. باید به نزد فاطمه میرفت و از او غذایی میگرفت با خود گفت: «تمام خوبیها و خیرها در خانه فاطمه جمع شده است او هرگز کار خیر را رد نمیکند.»
کتاب «پس از بیابان»، نوشته فرخنده سادات صالحی در ۱۱۳ صفحه و با قیمت ۱۰۰ هزار تومان توسط انتشارات کتاب جمکران به چاپ رسیده است.
