  1. استانها
  2. زنجان
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

تشدید نظارت بر تاسیسات گردشگری و واحدهای بین‌راهی زنجان درایام اربعین

زنجان- معاون گردشگری استان زنجان گفت: هم‌زمان با ایام اربعین حسینی، طرح ویژه تشدید بازرسی و نظارت بر تاسیسات گردشگری، نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و موکب‌های مسیر تردد زائران اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود آبیان گفت: با توجه به فرارسیدن ایام اربعین و به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات به زائران و مسافران، طرح ویژه نظارت بر تأسیسات گردشگری، نمازخانه‌های بین‌راهی و سرویس‌های بهداشتی استان آغاز شده و تا پایان این ایام به‌صورت ویژه ادامه خواهد داشت.

معاون گردشگری استان زنجان افزود: در این طرح، تأسیسات گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مهمان‌پذیرها، مجتمع‌های گردشگری و خدمات‌رسان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سنتی، همچنین نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و موکب‌های مستقر در مسیر تردد زائران حسینی مورد بازدید و پایش قرار می‌گیرد.

آبیان گفت: به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی و بر اساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده مقرر شده است بازدیدهای نظارتی روزانه در کل استان به‌صورت منظم و مستمر انجام پذیرد.

وی با اشاره به استمرار نظارت تمام وقت بر واحدهای گردشگری و سرویس‌های بهداشتی عمومی مسیر اربعین در استان، بیان کرد: آمادگی کامل مراکز اقامتی، خانه مسافرها و … برای اسکان ضروری مسافران و زوار حسینی پیش‌بینی شده است.

