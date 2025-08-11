۲۲ موکب ملایر میزبان زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باقری بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در ملایر ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی با اشاره به آمادگی کامل برای خدمترسانی به زائران امام حسین (ع) اظهار کرد: امسال شهرستان ملایر با راهاندازی ۲۲ موکب مردمی در مسیرهای رفت و برگشت زائران، نقش مهمی در پذیرایی و خدمترسانی ایفا میکند.
وی با بیان اینکه از مجموع ۲۲ موکب فعال ملایر ۲۱ موکب در سطح شهرستان ملایر مستقر هستند و یک موکب در شهر کربلا فعالیت دارد که سومین سال حضور خود را تجربه میکند.
باقری با اشاره به تنوع خدمات ارائهشده در موکبها گفت: هر موکب بهطور متوسط روزانه بیش از ۳۰۰۰ خدمت به زائران ارائه میدهد که شامل اطعام صبحانه، ناهار، شام، عصرانه، میانوعده، اسکان شبانه برای ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر، خدمات خودرویی، فرهنگی، مذهبی، امدادی، و بهداشتی است.
وی افزود: موکبها با اجرای برنامههایی نظیر ایران جوان بمان، جهاد تبیین، کار با کودک، نماز جماعت و مشاوره مذهبی، تلاش دارند تا علاوه بر خدمات رفاهی، نقش فرهنگی و تربیتی نیز ایفا کنند.
مسئول ستاد مردمی اربعین ملایر تأکید کرد: با توجه به عبور زائران از استانهای مختلف مانند خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گیلان، مازندران، تهران، اراک و قم، موکبهای ملایر بهعنوان نقاط استراحت و تغذیه، نقش مؤثری در کاهش خستگی رانندگان و کاهش تصادفات جادهای دارند.
وی با اشاره به همکاری گسترده نهادهای شهرستانی گفت: ادارات خدماترسان مانند اداره برق، اداره راه، شهرداری ملایر، دهیاریها، فرمانداریها و بخشداریها با تمام توان در کنار ستاد مردمی اربعین قرار گرفتهاند تا خدماترسانی به زائران با هماهنگی کامل انجام شود.
باقری تأکید کرد: تمام موکبها مردمی هستند و بودجه آنها از طریق کمکهای خیرین محلی تأمین میشود. هیچ بودجه دولتی برای این موکبها اختصاص نیافته است. تنها کمک رسمی از سوی اداره اوقاف بوده است.
وی با اشاره به موکبهای شاخص شهرستان گفت: موکب کربلا با حضور حدود ۳۰۰ نفر از مردم ملایر بهصورت شیفتی خدمات اطعام، اسکان، امدادی و فرهنگی ارائه میدهد. این موکب جزو بهترین موکبهای کربلا شناخته شده و حتی به موکبهای دیگر استانها نیز در پخت غذا و خدمات مشترک کمک میکند.
وی با تاکید بر اینکه موکبهای رفت از آغاز سفر زائران فعال شدهاند و تا دو روز آینده فعالیتشان پایان مییابد، گفت: موکبهای برگشت تا دو تا سه روز پس از اربعین به خدمترسانی ادامه خواهند داد.
باقری در پایان خاطرنشان کرد: موکبهای شهرستان ملایر با روحیه جهادی، مردمی و با تکیه بر ایمان و عشق به امام حسین (ع)، در مسیر خدمت به زائران گام برداشتهاند و افتخار میکنند که میزبان میلیونها تردد زائران در این ایام باشند.
