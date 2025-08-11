ایوب کریمی در حاشیه حضور در پایانه مرزی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون در محوطه پارک‌سوار پایانه مرزی خسروی حضور داریم و به لطف خداوند، زائران اربعین حسینی در حال بازگشت از عتبات عالیات هستند. تمام ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری، شامل اتوبوس‌ها و خودروهای سواری، به‌صورت شبانه‌روزی در پایانه مرزی خسروی مستقر شده و آماده ارائه خدمات کامل به زائران هستند.

وی با بیان اینکه این آمادگی حاصل برنامه‌ریزی دقیق پیش از آغاز موج بازگشت زائران است، افزود: شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری اتوبوسی و سواری که در پایانه مرزی خسروی فعالیت می‌کنند، به صورت مستقل و با هماهنگی کامل، ناوگان خود را تجهیز و آماده کرده‌اند تا در ایام پیک بازگشت، هیچ خللی در جابجایی زائران به مقاصد مختلف کشور ایجاد نشود.

کریمی با اشاره به حجم بالای تردد زائران در این روزها گفت: پیش‌بینی‌های لازم برای مدیریت ترافیک مسافری، تنظیم زمان‌بندی حرکت وسایل نقلیه، و پاسخگویی به نیاز زائران در شرایط مختلف انجام شده است و همکاران ما به همراه رانندگان شریف ناوگان عمومی، به صورت ۲۴ ساعته در خدمت زائران عزیز هستند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: تلاش ما این است که زائران حسینی با آرامش و آسودگی خاطر مسیر بازگشت خود را طی کنند و تجربه‌ای همراه با امنیت، سرعت و کیفیت از خدمات حمل‌ونقل در مرز خسروی داشته باشند.