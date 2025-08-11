عبور بیش از ۳ میلیون زائر اربعین از مرزهای زمینی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران قربانی معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عبور بیش از ۳ میلیون زائر از مرزهای زمینی به مقصد عتبات عالیات، از بهبود چشمگیر خدمات حملونقل در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: ارتقا زیرساختها، افزایش ظرفیت ناوگان عمومی و بهرهگیری از سامانههای هوشمند، نقش مهمی در روانسازی سفر زائران اربعین ایفا کرده است.
وی افزود: خوشبختانه با برنامهریزیهای انجامشده در وزارت راه و شهرسازی و مشارکت تمامی دستگاههای ذیربط، اعزام زائران امسال نسبت به سال گذشته هم از نظر کمّی و هم کیفی در وضعیت بهتری قرار دارد.
قربانی با بیان اینکه تاکنون بیش از سه میلیون زائر از مرزهای زمینی عبور کردهاند، بیان کرد: از این تعداد، بیش از ۶۱۰ هزار نفر از ناوگان حملونقل جادهای و ۲۱۶ هزار نفر نیز از ناوگان ریلی استفاده کردهاند که در مجموع حدود ۸۵۰ هزار نفر از ناوگان عمومی بهرهمند شدهاند.
به گفته معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی اصلیترین مسیر ریلی به مقصد خرمشهر است که در آنجا قطارهای رایگان زائران را به مرز شلمچه منتقل میکنند. مسیر کرمانشاه نیز به عنوان گزینه ریلی دیگر در حال بهرهبرداری است.
قربانی با اشاره به پروژه توسعه ریلی در خاک عراق گفت: حدود ۳۰ کیلومتر از مسیر ریلی تا بصره باقی مانده که عملیات اجرایی آن با همکاری دولت عراق در حال انجام است و پیشبینی میشود ظرف دو سال آینده این مسیر بهطور کامل به کربلا متصل شود.
وی همچنین از فراهم بودن امکان سفر دریایی از بندر خرمشهر به بنادر بصره و ابوفلوس عراق خبر داد و گفت: زائران میتوانند با پرداخت حدود ۶۰۰ هزار تومان از سفر دریایی نیز بهرهمند شوند که این هم تجربهای متفاوت و جذاب برای برخی از آنهاست.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۴۶ درصد زائران از مرز مهران عبور کردهاند، تأکید کرد: با وجود آمادهباش کامل ناوگان در مرز مهران، به دلیل تراکم بالا، توصیه میکنیم زائران از سایر مرزها هم استفاده کنند. مرزهای شلمچه، خسروی و تمرچین نیز ظرفیت و زیرساختهای مناسبی دارند.
وی افزود: در مرز مهران، هماکنون بیش از ۶۰۰ دستگاه اتوبوس مستقر است، اما با توجه به پیشبینی بازگشت انبوه زائران در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه که همزمان با ایام اوج بازگشت است، استفاده از سایر مرزها توصیه میشود.
قربانی با اشاره به بهبود ظرفیتها در حوزه حملونقل عمومی اظهار کرد: امسال نسبت به سال گذشته، ظرفیت ناوگان ریلی ۱۹ درصد افزایش یافته است و کیفیت خدمات اتوبوسرانی نیز ارتقا یافته است. در بازه رفت، مدیریت سفرها با تعادل مناسبی انجام شد و حتی در برخی مسیرها نرخ بلیتها کاهش نیز داشت.
وی به لزوم اهتمام بر دستورات اداری معاون اول رئیس جمهوری برای استفاده از ۳ هزار دستگاه ناوگانی که کارت هوشمند حملونقل دارند و تحت قرارداد سایر نهادها هستند، تأکید کرد و گفت: در روزهای اوج بازگشت، این ناوگان باید در اختیار طرح اربعین قرار گیرند.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: در مسیرهای منتهی به مرزها، ۷۰ ایستگاه پویش «چشم به راهیم» برای استراحت رانندگان و خدمات رفاهی پیشبینی شده است. رانندگان و همراهان باید حتماً از این ایستگاهها برای جلوگیری از خستگی و کاهش تصادفات استفاده کنند.
وی افزود: امسال برای ارتقای زیرساختها، تنها در حوزه ارتقای مرزها و خدمات آنها ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. سیستمهای هوشمند پایش ترافیک، دوربینهای نظارتی و مدلسازی هوش مصنوعی نیز به صورت روزانه در حال تحلیل وضعیت سفر و پیشبینی نیازهای ناوگانی هستند.
قربانی در پایان خاطرنشان کرد: زائران در بازگشت، سفر خود را به سه روز پایانی موکول نکنند و در صورت امکان با مدیریت زمان، بازگشت خود را زودتر یا با تأخیر انجام دهند. همچنین از همه دستگاههای مسئول انتظار داریم برای روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه نهایت همکاری را در تأمین ناوگان داشته باشند تا این طرح بزرگ و افتخارآمیز ملی، با موفقیت کامل به پایان برسد.
نظر شما