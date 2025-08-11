فرماندار لاهیجان: خبرنگاران سربازان «جهاد تبیین» هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان عصر دوشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران در این مراسم با تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای رسانه، از جمله شهید محمود صارمی، شهید نیما رجب‌پور و سرگرد شهید مجید کاظم‌پور، ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران چشم بینای مدیران و زبان گویای مردم هستند و در مسیر آگاهی‌بخشی، امیدآفرینی و دفاع از حقیقت، نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کنند.

فرماندار لاهیجان با تأکید بر اهمیت رسالت رسانه‌ها در شرایط امروز کشور، افزود: جهاد تبیین یعنی بیان حقیقت، مقابله با تحریف و خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن. در جنگ‌های ترکیبی و شناختی امروز، پیش از هر تهاجم فیزیکی، رسانه‌های معاند با شایعه‌پراکنی، ناامیدسازی و ایجاد دوقطبی تلاش می‌کنند بر افکار عمومی سلطه یابند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، نقش خبرنگاران متعهد بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. شما با روشنگری، صداقت در بیان و پایبندی به اصول حرفه‌ای، جبهه دفاع از حقیقت را در میدان رسانه‌ای حفظ کرده‌اید.

مسچیان با اشاره به لزوم تعامل مستمر میان مدیران و رسانه‌ها، خواستار تشکیل کارگروه مشورتی رسانه‌ای در شهرستان شد و گفت: ایجاد این کارگروه می‌تواند به هم‌افزایی فکری و اطلاع‌رسانی مؤثرتر در مسیر توسعه شهرستان کمک کند.

وی افزود: خبرنگاران علاوه بر انتقال اخبار، در جریان‌سازی اجتماعی، فرهنگ‌سازی و ایجاد اعتماد عمومی نیز نقش کلیدی دارند و ما وظیفه داریم از این سرمایه انسانی ارزشمند حمایت کنیم.

فرماندار لاهیجان در پایان ضمن آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، ابراز امیدواری کرد که در مسیر روشنگری، آگاهی‌بخشی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، اصحاب رسانه همچنان ثابت‌قدم و پویا باقی بمانند و پرچم حق و عدالت به دست حضرت ولی‌عصر (عج) به اهتزاز درآید.

گفتنی است؛ در خاتمه این آئین، از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های فعال شهرستان با اهدای لوح تقدیر و هدایا، تجلیل به عمل آمد.