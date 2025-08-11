خبرنگاران پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه در فرمانداری شهرستان تنگستان، اظهار کرد: روز خبرنگار بهانه‌ای برای قدردانی از خدمات و زحمات همه فعالان عرصه خبر در شهرستان تنگستان است.

فرماندار تنگستان گفت: خبرنگاران نقش‌آفرینان کلیدی در انتقال واقعیت و آگاهی‌بخشی به جامعه هستند، تعامل و پاسخگویی مسئولان به دغدغه‌های رسانه‌ها ضروری و پر اهمیت است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران با تلاش‌های خود نقش مهمی در رشد و توسعه تنگستان و آگاهی‌بخشی به جامعه ایفا می‌کنند، گفت: جایگاه خبرنگار جایگاهی مهم و ارزشمند است، چراکه او پل ارتباطی مردم و مسئولان و منتقل‌کننده آگاهی بدون سانسور و واقعیت گر است.

سلیمانی با اشاره به دشواری‌های حرفه خبرنگاری افزود: برخی تصور می‌کنند کار خبرنگاری آسان است، اما تاریخ نشان داده که خبرنگاران حتی در ایام جنگ جان خود را فدای اطلاع‌رسانی کرده‌اند.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه خبرنگاری سرشار از چالش‌ها و فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و تنها با صداقت، امانت‌داری، بی‌طرفی و مسئولیت‌پذیری می‌توان در آن موفق بود، بیان کرد: اگر هدف خبرنگار خدمت به مردم و رضای خدا باشد، کارش تأثیرگذار خواهد بود.

وی تصریح کرد: مسئولان نیز باید مسائل و دغدغه‌هایی را که خبرنگاران مطرح می‌کنند جدی بگیرند و پیگیری کنند و هرچه خبرنگاران به فنون خبرنگاری و اختیارات خود مسلط‌تر باشند و فعالانه‌تر عمل کنند، توسعه شهرستان سریع‌تر محقق خواهد شد.

نماینده عالی دولت در تنگستان با اشاره به اینکه از هرگونه پیشنهاد نوآورانه خبرنگاران برای ارتقای ارتباط مسئولان با مردم استقبال می‌کنیم، ابراز کرد: هدف ما این است که مسئولان در حوزه کاری خود، نسبت به نگرانی‌های مردم و خبرنگاران پاسخگو باشند.