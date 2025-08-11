خبرنگاران خط مقدم انتقال فرهنگ ایثار و شهادت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حامدزاده بعدازظهر دوشنبه در دیدار با مدیر و اعضای تحریریه خبرگزاری مهر خراسان رضوی نقش خبرنگاران را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بسیار مهم و تأثیرگذار دانست و اظهار کرد: خبرنگار در لحظه میتواند جامعه را متحول کند و بیش از هر نویسندهای تأثیرگذار باشد.
مشاور مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی با اشاره به حساسیتهای زمان حال و شرایط ویژه کشور افزود: در دوران جنگ دوازده روزه، اولین اهداف حملات موشکی دشمن پایگاههای نظامی و سپس مراکز رسانهای بودند؛ چون رسانهها قدرت تأثیرگذاری بیشتری نسبت به کارهای نظامی دارند.
وی از خبرنگاران به عنوان افسران خط مقدم یاد کرد و گفت: خبرنگاران با انعکاس واقعیات و انتقال پیام ایثار و مقاومت، نقش بیبدیلی در حفظ روحیه مردم و تقویت وحدت ملی دارند.
حامدزاده همچنین به ظرفیتهای گسترده استان خراسان رضوی در زمینه ایثار و شهادت اشاره کرد و افزود: این استان بیش از ۱۸ هزار شهید و ۵۰ هزار جانباز دارد که خانوادههای این عزیزان اسوههای صبر و مقاومت هستند و پرداختن به زندگی و خدمات آنها میتواند تأثیر بسیار عمیقی در ترویج فرهنگ ایثار داشته باشد.
مشاور مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در ادامه خواستار همکاری گستردهتر رسانهها با بنیاد شهید برای انتشار مستمر و متمرکز مطالب مربوط به شهدا، ایثارگران و خانوادههای آنان شد و تأکید کرد: این موضوع نباید محدود به مناسبتهای خاص باشد، بلکه باید به صورت مستمر و منسجم دنبال شود تا فرهنگ ایثار به نسلهای جدید منتقل شود.
وی همچنین از آمادگی بنیاد شهید برای همکاری با رسانهها در زمینه تأمین اطلاعات و محتوای مرتبط با شهدا و شهادت خبر داد و افزود: ما آمادهایم همه اطلاعات و مستندات مورد نیاز خبرنگاران را در اختیارشان بگذاریم تا این فرهنگ اصیل و انقلابی را بهتر ترویج کنیم.
حامدزاده در پایان از زحمات خبرنگاران و فعالان رسانهای قدردانی کرد و آرزو کرد همه در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت موفق و سربلند باشند.
