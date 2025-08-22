  1. استانها
همزمان با هفته دولت؛

۹۹ پروژه عمرانی و خدماتی در لاهیجان به بهره‌برداری می‌رسد

لاهیجان- فرماندار لاهیجان از بهره‌برداری ۹۹ پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی در هفته دولت خبر داد و گفت: برای تکمیل و افتتاح این پروژه‌ها ۴۰۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه با گرامیداشت ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و تسلیت سالروز ارتحال پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع)، اظهار کرد: ان شاءالله که خداوند متعال فضیلت و توفیق بندگی را به ما عطا فرماید.

فرماندار لاهیجان با اشاره به هفته دولت و شهدای والامقام این ایام را برگ زرین و افتخاری بزرگ برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: این هفته، فرصتی است برای تجدید بیعت با آرمان‌های جانبازان و شهدا و همچنین سنجش عبادت اجتماعی مدیران در کنار همراهی مردم.

مسچیان با اشاره به شرایط حساس کشور و توطئه‌های دشمنان تصریح کرد: تحت حمایت ولایت مطلقه فقیه و رهبری مقام معظم رهبری، اقدامات قابل توجهی از سال گذشته تاکنون انجام شده است.

وی از بهره‌برداری ۹۹ پروژه عمرانی، فرهنگی و … در شهرستان لاهیجان خبر داد و گفت: برای تکمیل و افتتاح این پروژه‌ها، ۴۰۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته که نسبت به سال گذشته ۹۶ درصد رشد داشته است.

فرماندار لاهیجان افزود: ۷۵۳ فرصت شغلی برای جوانان ایجاد شده و پروژه‌هایی در حوزه‌های حمل و نقل، کشاورزی، منابع طبیعی و توسعه خدمات شهری در دست اجرا است.

وی در پایان با اشاره به نقش مردم به عنوان ولی نعمتان نظام، از آنان خواست همچنان پشتیبان مسئولان باشند و به فرموده حضرت امام خمینی (ره) مردم ولی نعمت ما هستند.

