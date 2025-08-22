به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه با گرامیداشت ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و تسلیت سالروز ارتحال پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع)، اظهار کرد: ان شاءالله که خداوند متعال فضیلت و توفیق بندگی را به ما عطا فرماید.

فرماندار لاهیجان با اشاره به هفته دولت و شهدای والامقام این ایام را برگ زرین و افتخاری بزرگ برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: این هفته، فرصتی است برای تجدید بیعت با آرمان‌های جانبازان و شهدا و همچنین سنجش عبادت اجتماعی مدیران در کنار همراهی مردم.

مسچیان با اشاره به شرایط حساس کشور و توطئه‌های دشمنان تصریح کرد: تحت حمایت ولایت مطلقه فقیه و رهبری مقام معظم رهبری، اقدامات قابل توجهی از سال گذشته تاکنون انجام شده است.

وی از بهره‌برداری ۹۹ پروژه عمرانی، فرهنگی و … در شهرستان لاهیجان خبر داد و گفت: برای تکمیل و افتتاح این پروژه‌ها، ۴۰۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته که نسبت به سال گذشته ۹۶ درصد رشد داشته است.

فرماندار لاهیجان افزود: ۷۵۳ فرصت شغلی برای جوانان ایجاد شده و پروژه‌هایی در حوزه‌های حمل و نقل، کشاورزی، منابع طبیعی و توسعه خدمات شهری در دست اجرا است.

وی در پایان با اشاره به نقش مردم به عنوان ولی نعمتان نظام، از آنان خواست همچنان پشتیبان مسئولان باشند و به فرموده حضرت امام خمینی (ره) مردم ولی نعمت ما هستند.