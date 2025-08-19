به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان عصر سه شنبه در جلسه احداث پست فوق توزیع برق جهت رفع ناترازی های شهرستان لاهیجان ضمن تقدیر از تلاشهای انجام شده برای مدیریت مصرف، اظهار کرد: با توجه به رشد جمعیت و تغییر الگوهای مصرف، فشار زیادی بر شبکههای موجود وارد شده که نیازمند برنامهریزی و اصلاحات گسترده است.
وی افزود: سرشماری سال ۹۵ دیگر معیار مناسبی برای برآورد جمعیت نیست چرا که جمعیت واقعی شهرستان بسیار بیشتر از آن آمار است این موضوع تأثیر مستقیم بر سرانه مصرف و فشار بر زیرساختها داشته و باید در برنامهریزیهای توسعهای لحاظ شود.
فرماندار لاهیجان تاکید کرد: حادثههای احتمالی ناشی از ضعف شبکه و تجهیزات، مسئولیت اجتماعی همه دستاندرکاران را دوچندان میکند و تلاش برای بهبود کیفیت خدمات و اصلاح شبکه از اولویتهای مهم است.
وی در پایان افزود: انتظار میرود با همافزایی و برنامهریزی دقیق، بتوانیم تابآوری شبکه را در برابر افزایش مصرف و شرایط سخت جوی بالا ببریم و خدمات پایدار و قابل اعتمادی به مردم ارائه کنیم.
