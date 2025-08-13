به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری هرهدشت بعد از ظهر چهارشنبه به مناسبت روز خبرنگار با حضور در دفتر تحریریه خبرگزاری مهر گیلان، با مدیر و خبرنگاران این رسانه دیدار و گفتگو کرد.
باقری در این دیدار ضمن تبریک فرارسیدن روز خبرنگار، از تلاشهای بیوقفه رسانههای استان بهویژه خبرگزاری مهر در بازتاب دغدغههای مردم و همراهی مستمر با مرکز کارشناسان رسمی قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه خبرنگاران صدای واقعی مردم هستند، اضافه کرد: مطالبهگری از اصلیترین رسالتهای خبرنگاران است که این وظیفه را به نمایندگی از مردم انجام میدهند.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری گیلان افزود: خبرگزاری مهر در سالهای اخیر همواره در کنار مرکز کارشناسان قرار داشته و نقش مهمی در اطلاعرسانی خدمات تخصصی کارشناسی ایفا کرده است.
ارائه خدمات کارشناسی در ۶۴ رشته تخصصی
وی با اشاره به ظرفیتهای این نهاد تخصصی وابسته به قوه قضائیه گفت: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان با حدود ۹۰۰ کارشناس فعال در ۶۵ رشته تخصصی، خدمات کارشناسی متنوعی را به مردم ارائه میدهد.
باقری هره دشت تصریح کرد: حضور این مرکز به همراه کانون کارشناسان، دسترسی مردم به خدمات تخصصی را تسهیل کرده و تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی و مراجع قضائی، زمینهساز ارائه خدمات بهتر به شهروندان شده است.
وی در ادامه به حضور فعال کارشناسان این مرکز در حوادث مهم استان اشاره کرد و گفت: کارشناسان ما در ارزیابی خسارات جنگ ۱۲ روزه در شهرک صنعتی و شهر آستانه همچنین در حادثه آتشسوزی امامزاده با همکاری فرمانداری و بنیاد مسکن، نقش کلیدی ایفا کردهاند.
باقری هرهدشت افزود: کارشناسان مرکز همواره در کنار نظام و مردم ایستادهاند و این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای روابط عمومی مرکز، آن را پیشانی مجموعه خواند و افزود: ارتباط مؤثر روابط عمومی با رسانهها نقش مهمی در ارتقای جایگاه مرکز دارد.
پیشنهاد آموزش اصول خبرنویسی برای کارشناسان
«محمدرضا یوسفپور» دبیر و عضو هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری گیلان گفت: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان به عنوان نهادی تخصصی و پیشرو در ارائه خدمات کارشناسی در ۶۵ رشته مختلف، با بهرهمندی از بیش از ۹۰۰ کارشناس متخصص و استفاده از دانش و فناوریهای روز، نقش بسیار مؤثری در استقرار عدالت قضائی و اتقان آرای محاکم ایفا میکند.
وی افزود: این مرکز با هدف تسهیل دسترسی دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و عموم مردم به خدمات تخصصی کارشناسی، زمینهساز تسریع در روند رسیدگیهای قضائی و کاهش دغدغههای حقوقی است.
یوسفپور تأکید کرد: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری گیلان همواره بهروزترین استانداردها و روشهای علمی را در خدمات خود به کار میگیرد و با همکاری نزدیک با مراجع قضائی و اجرایی، در مسیر تحقق عدالت و توسعه پایدار استان گام برمیدارد.
عضو هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری گیلان با اشاره به اهمیت آشنایی کارشناسان با اصول حرفهای خبرنویسی و ارتباط با رسانهها، پیشنهاد برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت برای کارشناسان و مسئولان این حوزه را مطرح کرد.
وی تأکید کرد: شناخت ساختار خبر، واژگان مناسب و اصول رسانهای میتواند تعامل میان کارشناسان و رسانهها را ارتقا دهد.
این دیدار در فضای صمیمانه و با تبادل نظر درباره راهکارهای تقویت همکاری رسانهای و افزایش سطح اطلاعرسانی خدمات کارشناسی در استان گیلان به پایان رسید.
