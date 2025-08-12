سنت پیاده روی اربعین و پاسخ چند پرسش مهم درباره مناسک

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سنت پیاده روی اربعین» که از سوی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی به چاپ رسیده و به اربعین و این سنت شیعی میپردازد. کتابی که به همت جمعی از کارشناسان دینی نوشته شده و هم اکنون به صورت پی دی اف و رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است.
پیادهروی و راهپیمایی اربعین، از مناسک و آئینهای شیعی است که در روزهای منتهی به بیستم صفر، یعنی چهل روز بعد از شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام از مسیرهای مختلف در کشور عراق خصوصاً از مسیر نجف تا کربلا به قصد زیارت حضرتش میباشد.
این راهپیمایی میلیونی شیعی، مورد توجه جهانیان واقع شده و به جهت تأثیرات فراوانی که در ارتقا هویت شیعی و اعتلای مکتب اهل بیت علیهمالسلام داشته است، مورد هجمه بسیار قرار گرفته است.
اثر حاضر حاوی چند پرسش و پاسخ با موضوع اربعین امام حسین علیه السلام، جهت تجلیل از مقام شامخ آن حضرت با عنوان «سنت پیاده روی اربعین» تهیه شده است.
علاقه مندان میتوانند این کتاب را از اینجا دریافت کنند.
نظر شما