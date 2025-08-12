  1. استانها
نانوایی‌های البرز به نصب نرخنامه ملزم شدند

کرج - نایب رئیس اول اتاق اصناف مرکز البرز از الزام نصب نرخنامه مصوب در نانوایی‌ها خبرداد وگفت: درصورت عدم نصب با متخلفان برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم منوری با بیان این مطلب اظهار کرد: مصوبه اصلاح قیمت‌ها از سوی دولت ابلاغ شده و نانوایان موظف هستند فقط با این نرخ اقدام به عرضه نان کنند.

وی بیان کرد: با توجه به شکایات و گزارش‌های دریافتی در خصوص تخلفاتی از قبیل قیمت نان و عرضه آن، نصب نرخنامه یک الزام بوده و برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده‌های احتمالی باید همه نانوایی‌ها درواحد صنفی خود نصب کنند.

وی خاطرنشان کرد: طرح ویژه نظارت بر نانوایی‌ها به شدت افزایش یافته و بازرسان بر رعایت بهداشت فردی و محیط، کیفیت، وزن و رعایت نرخ‌های مصوب، توسط متصدیان نانوایی‌ها، مورد ارزیابی بازرسان قرار می‌گیرند.
منوری تاکید کرد: نظارت و بازرسی‌ها از سطح مناطق مختلف شهری و روستایی در مرکز البرز ادامه دارد و هر نوع افزایش خودسرانه قیمت نان خلاف قانون محسوب می‌شود.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده موارد تخلف شامل کم فروشی یا گرانفروشی، مراتب را از طریق شماره تماس ۳۶۱۱۷ اتاق اصناف مرکز استان البرز به بازرسان واحد بازرسی ونظارت اصناف البرز اطلاع دهند.

