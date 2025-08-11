  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

کشف ۹۳ کارت بانکی از یک نانوایی در یاسوج

یاسوج-مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از کشف ۹۳ کارت بانکی در گشت مشترک دستگاه‌های نظارتی و امنیتی از یکی از نانوایی ها در یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی گفت: در گشت مشترک دستگاه‌های نظارتی و امنیتی از یکی از نانوایی در یاسوج ۹۳ کارت بانکی کشف شد.

وی اظهار کرد: این پرونده از سوی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی پس از رصد اطلاعاتی تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: نانوایی متخلف بعد از عرضه خارج از شبکه ۱۲ هزار عدد نان و با توجه به تراکنش‌های ساختگی، در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

لقمانی اضافه کرد شعبه رسیدگی پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر توزیع نان‌ها در شبکه تعریف شده، متخلف را به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

