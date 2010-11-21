مطبوعات مازندران صاحب خانه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رستم دهقان پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران در باشگاه برق ساری افزود: همدلی و اتحاد مهم ترین موضوعی بوده که در خانه مطبوعات دوره چهارم نهادینه شده است.

وی خاطر نشان کرد: هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران در دوره چهارم توانسته با ساماندهی 490 پرونده فعالان رسانه ای استان نسبت به عضویت آنان در این تشکل صنفی گام بردارد.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران با اشاره به اینکه خانه مطبوعات مازندران اکنون به بزرگترین خانواده فرهنگی استان تبدیل شده است تصریح کرد: هویت و حیثیت خبرنگاران را در دستگاه های اجرایی استان تقویت کردیم.

دهقان با بیان اینکه رسانه ها ضمن حمایت از دولت، در راستای رسالت حرفه ای خود که همان نقد منصفانه است گام برمی دارند یادآور شد: مازندران اکنون در فقر مدیریتی بوده که تلاش رسانه های استان برای رفع این تنگناها ضروری به نظر می رسد.

وی با اعلام این مهم که رسانه های مازندران باید دولت را در اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها کمک کنند افزود: هدفمندی یارانه ها سبب جراحی اقتصادی و شکوفایی در کشور خواهد شد.

دهقان از پرداخت به موقع یارانه سال 89 به مطبوعات استان در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: خانه مطبوعات دوره چهارم توانسته در این مدت با برگزاری 69 جلسه در جهت تعالی بخشی به فعالیت اصحاب رسانه استان گام بردارد.

وی با بیان اینکه به منظور ساماندهی فعالان رسانه ای غرب مازندران، نمایندگی خانه مطبوعات در غرب استان در چالوس راه اندازی شده است افزود: هم اکنون 108 خانوار مطبوعاتی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، از مزایای بیمه تکمیلی بهره مند شدند.

وی با اشاره به برخی شایعات در مورد تشکیل خانه مطبوعات ایران اظهار داشت: از آنجایی که مبدع ایجاد خانه مطبوعات ایران، خانه مطبوعات مازندران بوده و هیئت موسسه خانه مطبوعات ایران در این استان به تصویب رسیده ولی در انتخابات خانه مطبوعات ایران که بدون حضور نماینده وزارت ارشاد در بندرعباس برگزار شده فاقد وجاهت قانونی است.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران با اشاره به کمک 100 میلیون تومانی رئیس مجلس و مجمع نمایندگان مازندران به خانه مطبوعات استان اظهار داشت: این کمک ها به صورت مقطعی به خانه مطبوعات استان اختصاص می یابد.

دهقان با اشاره به برگزاری مراسم پاسداشت روز خبرنگار از ساماندهی خبرنگاران غرب استان خبر داد و گفت: 65 نفر از اصحاب رسانه با معرفی به مسکن مهر صاحبخانه می شوند.

وی با اشاره به برگزاری کلاس های آموزشی برای خبرنگاران از هفته های محلی استان خواست تا در حوزه تحلیل محتوا و گزارش نویسی فعال شوند.

جابر معافی، مسئول کمیته بیمه خانه مطبوعات مازندران از انجام مذاکراتی برای امورات بیمه تکمیلی اصحاب رسانه استان با بیمه ایران خبر داد و گفت: 108 عضو خانه مطبوعات که بیمه تامین اجتماعی بوده اکنون دارای بیمه تکمیلی هستند.

رضا برمکی، مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران با اشاره به اینکه تاکنون 283 نفر از فعالان مطبوعاتی استان برای دریافت تسهیلات به بانک صادرات معرفی شدند افزود: 110 نفر از مدیران رسانه های استان برای تسهیلات دو و پنج میلیون تومانی به بانک های عامل معرفی شدند.

بیش از 50 روزنامه، هفته نامه، دو هفته نامه، نمایندگی خبرگزاری در مازندران فعالیت دارند.