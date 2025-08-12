  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

ارکستر سمفونیک تهران «نامیرا» می‌شود؛ روایتی از حماسه کربلا و آزادگی

ارکستر سمفونیک تهران با رهبری نصیر حیدریان اوراتوریوی «نامیرا» به آهنگسازی بهزاد عبدی را طی روزهای ۲۸و ۲۹ مرداد در تالار وحدت روی صحنه می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران در تازه‌ترین برنامه خود، اوراتوریوی «نامیرا» را با رهبری نصیر حیدریان و آهنگسازی بهزاد عبدی در تالار وحدت اجرا می‌کند.

در این اجرا هنرمندانی چون وحید تاج، حسین علیشاپور، مجتبی عسگری، هادی فیض‌آبادی، محمود صالحی، بهناز نادری، حسین میرزاییان و محسن زرآبادی‌پور به هنرنمایی می‌پردازند.

«نامیرا» اجرایی باشکوه که به روایت موسیقایی حماسه کربلا و روح آزادگی می‌پردازد با بهره‌گیری از قالب اوراتوریو و ارکستراسیون برای ارکستر بزرگ، گروه کر و گروه خوانندگان، به روایت موسیقایی آزادگی و جاودانگی عاشورا می‌پردازد.

این اجرا، تولید مشترک بنیاد رودکی و مرکز مأوا است که با مشارکت مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و صندوق اعتباری هنر برگزار می‌شود.

کنسرت ارکستر سمفونیک تهران با عنوان «نامیرا» در تاریخ‌های ۲۸ و ۲۹ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ برگزار و بلیت‌های این رویداد از طریق سایت هنرتیکت در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

آزاده فضلی

