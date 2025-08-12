به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران در تازهترین برنامه خود، اوراتوریوی «نامیرا» را با رهبری نصیر حیدریان و آهنگسازی بهزاد عبدی در تالار وحدت اجرا میکند.
در این اجرا هنرمندانی چون وحید تاج، حسین علیشاپور، مجتبی عسگری، هادی فیضآبادی، محمود صالحی، بهناز نادری، حسین میرزاییان و محسن زرآبادیپور به هنرنمایی میپردازند.
«نامیرا» اجرایی باشکوه که به روایت موسیقایی حماسه کربلا و روح آزادگی میپردازد با بهرهگیری از قالب اوراتوریو و ارکستراسیون برای ارکستر بزرگ، گروه کر و گروه خوانندگان، به روایت موسیقایی آزادگی و جاودانگی عاشورا میپردازد.
این اجرا، تولید مشترک بنیاد رودکی و مرکز مأوا است که با مشارکت مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و صندوق اعتباری هنر برگزار میشود.
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران با عنوان «نامیرا» در تاریخهای ۲۸ و ۲۹ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ برگزار و بلیتهای این رویداد از طریق سایت هنرتیکت در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
