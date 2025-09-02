به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران قرار بود کنسرت «اکتبر ۱۹۰۴» را در اواخر خرداد روی صحنه ببرد که وقوع جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، اجرای آن را به تعویق انداخت.

در این کنسرت قطعاتی از گوستاو مالر، ولفگانگ آمادئوس موتزارت و رابرت شومان پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

بر همین اساس، سمفونی شماره ۵ از مالر، کنسرتو کلارینت در لاماژور اثر موتزارت با حضور مینلی دانلیان (تکنواز کلارینت) و سمفونی بهار از روبرت شومان برای این اجرا در نظر گرفته شده‌اند.

گوستاو مالر آهنگساز اتریشی، سمفونی شماره ۵ را بین سالهای ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۲ ساخته است؛ این سمفونی برای اولین بار در اکتبر ۱۹۰۴ به اجرا در آمده است و همین دلیل انتخاب نام «اکتبر ۱۹۰۴» برای کنسرت پیش‌روی ارکستر سمفونیک بوده است.

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان، کنسرت «اکتبر ۱۹۰۴» را ۲۰ و ۲۱ شهریور از ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت روی صحنه می‌برد و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت آن را از سایت هنرتیکت تهیه کنند.