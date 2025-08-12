به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکههای رادیویی به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی ویژهبرنامههایی چون «حسینیه ایران»، «عشق یعنی به تو رسیدن»، «بحر اشک»، «در ساحت حضور»، «حب الحسین»، «هم قدم با زائر»، «هر طرف صدای تو»، «موکب پهلوانان حسینی»، سرمایه ماندگار»، «مستان سلامت میکنند»، «شبیه نور» و «جادههای عشق» را روانه آنتن میکنند.
رادیو ایران؛ چهل پرده اشک
شبکه رادیویی ایران برنامه «حسینیه ایران» را با محوریت پوشش بزرگترین تجمع و گردهمایی اربعین حسینی به صورت زنده از کربلای معلی پخش میکند. همچنین برنامههای «خانه دوست اینجاست» و «چهل پرده اشک» را در قالب گفتوگو با مردم، زائران، مداحان و شعرای اهل بیت روانه آنتن میکند.
رادیو جوان؛ همراه با هیئت حضرت علیاکبر
رادیو جوان با برنامه زنده «عشق یعنی به تو رسیدن» حال و هوای ناب پیادهروی اربعین را روایت میکند. برنامه «هیئت حضرت علیاکبر» همزمان از این شبکه و رادیو اربعین پخش میشود. برنامههای «تشنهلبان بنیهاشم، تا لب دریا و چند میزان عشق» نیز با روایتهایی از مسیرهای عاشقی روی آنتن جوان میرود.
رادیو فرهنگ؛ روایت خاطرات زائران
رادیو فرهنگ برنامه «مرز عاشقی» را زنده از مرز مهران پخش میکند و مستقیم با زائران درباره خاطراتشان گفتوگو میکند. «بحر اشک»، «در مسیر عشق»، «سفرنامه عشق»، «چله ارغوانی»، «با کاروان»، «منازل العشاق» و «به صحرا شدم عشق باریده بود» از دیگر برنامههای این شبکه است. بررسی جایگاه اربعین در شعر و ادب فارسی و مطالعه آئینهای عزاداریها از موضوعات این برنامههاست.
رادیو تهران؛ روایت بخشهایی از خطبههای نهجالبلاغه
رادیو تهران برنامههای «بهار را میمانی»، «در ساحت حضور»، «چگونه زندگی کنیم» و «نهجالبلاغه» را با محوریت کتاب نهجالبلاغه روانه آنتن میکند. همچنین برنامههای «تاریخچه اربعین»، «از عاشقی تا دلدادگی»، «پیاده تا خدا» و «صبح نو تهران نو» را با محوریت بررسی جایگاه اربعین پخش میکند.
رادیو گفتوگو؛ بررسی حماسه اربعین
رادیو گفتوگو برنامههای «به وقت اربعین»، «طریق اقتدار»، «در مسیر عشق»، «هم قدم با زائر»، «اربعین نامه»، «کتابگفت» و «فرهنگسرای گفتوگو» را ویژه اربعین پخش میکند. این برنامهها در قالب گفتوگو با زائران، کارشناسان و مسئولان به بررسی ابعاد مختلف حماسه اربعین حسینی بهعنوان نماد وحدت، مقاومت و قدرت نرم و تمدنستیز و پیوند امت اسلامی میپردازند.
رادیو صبا؛ دلگوییهای مردمی
برنامههایی همچون «دل آهنگ»، «هر طرف صدای تو»، «موج ارغوانی» و «ساده و صمیمی» از رادیو صبا روی آنتن میرود. پخش تصنیفهای ویژه این روز، مرثیه، مداحی و دلگوییهای مردمی بخشهای مختلف این برنامهها را شامل میشود.
رادیو معارف؛ نگاهی به زندگی شهدا
برنامههای «مسیر بهشت»، «حب الحسین» و «لبیک یا حسین» به همت رادیو معارف تهیه و روانه آنتن میشوند. این برنامهها به معرفی جایگاه و عظمت حماسه اربعین و همراه با نگاهی به زندگی شهدا پخش میشود. تبیین کارکردهای تربیتی، اجتماعی، فرهنگی اربعین حسینی از دیگر مباحث این برنامههاست.
رادیو ورزش؛ روایت خاطرات سفر ورزشکاران به کربلا
شبکه رادیویی ورزش برنامههای «با کاروان تا آسمان»، «اربعین خورشید» و مستند «موکب پهلوانان حسینی» را با محوریت زنده نگهداشتن نهضت و راه امام حسین (ع)، گفتوگو با ورزشکاران و خاطرات سفرشان به اربعین پخش میکند.
رادیو اقتصاد، روایتی از یک بیعت
رادیو اقتصاد برنامههای «جهانی دیگر»، «در مسیر بهشت»، «سرمایه ماندگار»، «روایتی از یک بیعت» با صدای امیرحسین مدرس و «عصرانه کاری» با محوریت نگاهی متفاوت به پیادهروی اربعین، پیوند مفاهیم اقتصادی و مذهبی و روایت تلاش عاشقان سیدالشهدا را پخش میکند.
رادیو سلامت؛ «مستان سلامت میکنند»
شبکه رادیویی سلامت تا ۲۳ مرداد، ویژه برنامه «مستان سلامت میکنند» را با هدف پوشش جامع مراسم و رویدادهای این مناسبت مهم ساعت ۱۷ پخش میشود.
رادیو نمایش؛ ۶ مجلس تعزیه
شبکه رادیویی نمایش برنامه «همقدم تا نینوا» را روانه آنتن میکند. این برنامه تلاشی است برای همراهی با کاروان عاشقان اباعبدالله در مسیر عشق و ایمان، از دریچه صدا. همچنین برنامه «شبیه نور» از رادیو نمایش با اجرای ۶ مجلس تعزیه در پردیس تئاتر تهران پخش میشود. این رویداد تا ۲۳ مرداد میزبان علاقهمندان خواهد بود.
رادیو پیام؛ همراه با پیام اربعین
برنامه «پیام حسینی» با موضوع روایتهایی از وقایع روز عاشورا تا اربعین از رادیو پیام پخش میشود. همچنین «پیام اربعین» با موضوع روایتهایی از بزرگان و اهمیت راهپیمایی اربعین از دیگر تولیدات این رادیو است.
ایرانصدا، گلچین بهترین مداحیها
ایرانصدا با ارائه ویژهبرنامهها و پادکستهای متنوع، فضایی معنوی و پربار برای عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) فراهم میآورد. مجموعه پادکست «این راه بینهایت»، گلچینی از بهترین مداحیها است و نماهنگهای اربعین همچون «سفر عشق»، «جادههای عشق»، «مسیر بهشت»، «چهل منزل بیقراری»، مجموعهای از سخنرانیها و پادکستهای ویژه اربعین، از جمله آثار شجاعی و حجتالاسلام عابدینی، به ترویج پیام عاشورا و اربعین میپردازد. همچنین کتاب «آذرخشی در آسمان کربلا» با موضوع معرفی مجموعه آثار و سخنرانیهای محمدتقی مصباحیزدی در زمینههای مختلف اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی و سیاسی تدارک دیده شده است.
