غلامرضا بحیرایی مدیر رادیو پیام در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تغییرات این شبکه همزمان با فرا رسیدن فصل پاییز و آغاز مدارس و دانشگاهها بیان کرد: اگر با کنداکتور این شبکه آشنا باشید میدانید که کنداکتور ما مانند دیگر شبکههای رادیویی نیست و ما انعطاف بیشتری داریم. رادیو پیام متشکل از «پیام» و «موسیقی» است. ما به لحظه خودمان را همراه با مناسبتها و موقعیتهای مختلف تغییر میدهیم تا با شنوندگان همراه باشیم. برای آغاز مهر و هفته دفاع مقدس به گونهای برنامهریزی کردهایم که رادیو پیام بتواند به بهترین شکل با پیامهای کوتاه، اطلاعرسانیهای به موقع و استفاده از زمینه موسیقی مخاطبان را با خود همراه کند.
وی ادامه داد: بستههای کوتاه یکی از ویژگیهای رادیو پیام است که برای مناسبتهای مختلف ساخته میشود. بستههایی چون «پیام پیشرفت»، «پیام مقاومت» و «پیام ولادت». این بستههای فرهنگساز در قالب پیامهای کوتاه ۱۰۴ ثانیهای تهیه و پخش میشود. برای هفته دفاع مقدس هم علاوه بر بسته کوتاه رادیویی در فضای مجازی و رادیونما، پویش «مردان بیادعا» را تدارک دیدهایم که به عکسها و روایتهای دفاع مقدس میپردازد. «پیام مهر» را برای بازگشایی مدارس آغاز کردهایم و همچنین مسابقهای از نیمه مهر کلید خواهد خورد که به کمکش تعامل بیشتری با مخاطبان خود خواهیم داشت. ما سعی میکنیم این مسابقات را در مناسبتهای دیگر نیز در طول سال داشته باشیم.
برای پاسداشت زبان فارسی وسواس داریم
بحیرایی در رابطه با برنامههای این شبکه برای پاسداشت زبان فارسی و معرفی ادبیات به مخاطبان گفت: رادیو پیام از دیرباز در استفاده از استادان زبان فارسی پیشگام بوده است. از قدیم بخشهایی داشتیم که خاص این استادان بوده است. ما در رادیو پیام در پاسداشت زبان فارسی وسواس داریم و سعی میکنیم با استفاده از تمام امکانات در این زمینه قدم برداریم و گواه این تلاش ما نیز گزارشهای نظارتی است. رادیو پیام در میان شبکههای مختلف کمترین میزان خطا و انحراف را داشتهاست.
وی ادامه داد: ما از نیروهایی استفاده میکنیم که به نوعی نیروهای ممتاز معاونت صدا هستند. در بخش نویسندگی دقت و وسواس زیادی داریم و در تهیهکنندگی هم از نیروهای زبده استفاده میکنیم. اما مشخصاً پرچمداران ما در حوزه پاسداشت زبان فارسی گویندگان با تجربه ما هستند. ما در ماههای مختلف شرایط را ارزیابی میکنیم تا نقاط ضعف را شناسایی کنیم و آنها را به نقاط قوت تبدیل کنیم.
از موسیقیهای باکلام و بیکلام فاخر استقبال میکنیم
مدیر رادیو پیام درباره گزینش موسیقی در این شبکه اظهار کرد: موسیقی از ابزارهای تهیهکنندگی در رادیو پیام است. ما سعی کردهایم از موسیقیای بهره ببریم که شناسنامهدار باشد. حتی اگر این موسیقی برای پخش از شبکههای رادیو و تلویزیون مجوز هم داشته باشد باز هم ما تلاش میکنیم تا موسیقی ارزشمند را ترویج بدهیم. یکی از اهدافی که برای خودمان در نظر گرفتهایم این است که ذائقه موسیقایی شنوندگانمان را تا جایی که میتوانیم ارتقا بدهیم. در کنار احترام من به انواع مختلف موسیقی، شنوندگان رادیو پیام انتظار شنیدن هر موسیقیای را از این شبکه ندارند. ما از تهیهکنندگانمان خواستهایم که نسبت ۶۰ درصد به ۴۰ درصد را رعایت کنند تا بیشتر به موسیقی سنتی و محلی خودمان بپردازیم. هدف ما تنها پر کردن آنتن نیست و قصد داریم تا به هنرمندان و تولیدکنندگان موسیقی نیز در حد توان خویش کمک کنیم. ما چه در زمینه موسیقی با کلام و چه در زمینه موسیقی بی کلام از پخش آثار فاخر استقبال میکنیم. موسیقی میتواند بستری را برای انتقال پیام فراهم کند.
بحیرایی در رابطه با چگونگی اطلاعرسانی راهها در این شبکه عنوان کرد: ما اطلاعرسانی در حوزههای مختلف را وظیفه خودمان میدانیم و اطلاعرسانی در زمینه ترافیکی نیز یکی از دغدغههای ماست. ما برای اطلاعرسانی چه در زمینههای امنیتی و چه در زمینه راهها همکاری خیلی خوبی با پلیس داریم. نظر به گستره کشوری رادیو پیام چند سالی است که اطلاعرسانی درزمینه راههای تهران به شبکه رادیویی تهران واگذار شده است اما ما همچنان مخاطبان را از وضعیت راههای کشور آگاه میکنیم و به طور منظم با پلیس راهور در ارتباط هستیم و بخشهایی ثابت برای پرداختن به این موضوع داریم.
سرعت عمل باعث میشود رادیو به حیات خودش ادامه دهد
وی درباره پرداختن به مخاطبان نوجوان و جوان بیان کرد: ما سن خاصی را برای مخاطبانمان تعریف نکردهایم اما شبکههای دیگری مثل رادیو جوان هستند که برنامههای خیلی خوبی برای گروههای سنی پایینتر دارند. ما برای هرکسی با هر سنی که شنونده اطلاعرسانی و موسیقی باشد برنامه داریم اما قاعدتاً مخاطب کودک جزو مخاطبان هدف رادیو پیام نیست، هرچند که بسیاری از کودکان که به موسیقی علاقهدارند شنونده ما هستند و ما از حضورشان استقبال میکنیم.
مدیر رادیو پیام در پایان با اشاره به پخش منظم مصاحبههای کوتاه و تقطیع شده در این شبکه گفت: قطعاً این روند را ادامه میدهیم. از همکارانم در بخش خبر رادیو پیام ممنونم. آنها تلاش بسیاری میکنند و با اطلاعرسانیهای به موقع بخشی از این مسئولیت را به عهده گرفتهاند. دنیا دنیای سرعت است و ما باید در کوتاهترین زمان ممکن اصل پیام را به گوش شنوندگانمان برسانیم. علت اینکه رادیو توانسته به رغم حضور رقبایی چون فضای مجازی به حیات خودش ادامه دهد همین «سرعت عمل» است و در رادیو پیام این «سرعت عمل» به لحظهتر و بیشتر است.
