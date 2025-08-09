به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، برنامه تلویزیونی «جزئیات» با روایتگری کامران نجفزاده، هر شب ساعت ۲۱ از شبکه نسیم روی آنتن میرود.
این اثر در قالب یک سفرنامه تصویری، حال و هوای مسیر کربلا را با نگاهی جزئینگر و احساسی به تصویر میکشد و لحظههایی ناب از شور و شعور زائران اربعین را روایت میکند.
«جزئیات» با کارگردانی سید محمدرضا حسینی و تهیهکنندگی علیرضا خوشبیان، علاوه بر همراهی با زائران در مسیر، فرصتی برای آن دسته از عاشقانی است که امسال از قافله پیادهروی اربعین جاماندهاند و حالا از طریق قاب تلویزیون همسفر میشوند.
نظر شما