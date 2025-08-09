  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱:۱۸

پخش ویژه برنامه «جزئیات» با روایت کامران نجف‌زاده

پخش ویژه برنامه «جزئیات» با روایت کامران نجف‌زاده

برنامه «جزئیات» با روایتگری کامران نجف‌زاده در قالب یک سفرنامه تصویری، حال و هوای مسیر کربلا را با نگاهی جزئی‌نگر و احساسی به تصویر می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، برنامه تلویزیونی «جزئیات» با روایتگری کامران نجف‌زاده، هر شب ساعت ۲۱ از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود.

این اثر در قالب یک سفرنامه تصویری، حال و هوای مسیر کربلا را با نگاهی جزئی‌نگر و احساسی به تصویر می‌کشد و لحظه‌هایی ناب از شور و شعور زائران اربعین را روایت می‌کند.

«جزئیات» با کارگردانی سید محمدرضا حسینی و تهیه‌کنندگی علیرضا خوش‌بیان، علاوه بر همراهی با زائران در مسیر، فرصتی برای آن دسته از عاشقانی است که امسال از قافله پیاده‌روی اربعین جامانده‌اند و حالا از طریق قاب تلویزیون همسفر می‌شوند.

کد خبر 6555735
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها