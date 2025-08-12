به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، در برنامه «صفرنامه» به کارگردانی یحیی رضایی، حامد عسگری شاعر و نویسنده، روایت متفاوتی از پیادهروی اربعین را ارائه میدهد.
سفر او با یادی از شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر و از زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر ری آغاز میشود و بعد از آن با مشهد و زیارت امام رضا (ع) ادامه پیدا میکند.
در طول این سفر که در نهایت به پیادهروی اربعین و کربلا ختم میشود، گریزی هم به نجف، کاظمین، بغداد زده میشود و در هر شهر این شاعر، روایتهای تازهای را از رسیدن به کربلا و آماده شدن برای پیوستن به این واقعه پرشور را مطرح میکند.
همچنین در بخش دیگری از این روایتها نیز، به دیدار با آرامگاه فردوسی و یادی از اخوان ثالث و محمدرضا شجریان پرداخته میشود.
این برنامه که در فیلیمو پخش می شود تا اربعین حسینی ادامه دارد و میزبان نگاه مخاطبان است.
