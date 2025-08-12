  1. هنر
«صفرنامه» و چند روایت تازه از رسیدن به پیاده‌روی اربعین

«صفرنامه» با اجرای حامد عسگری ویژه ایام اربعین حسینی در شبکه نمایش خانگی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، در برنامه «صفرنامه» به کارگردانی یحیی رضایی، حامد عسگری شاعر و نویسنده، روایت متفاوتی از پیاده‌روی اربعین را ارائه می‌دهد.

سفر او با یادی از شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر و از زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر ری آغاز می‌شود و بعد از آن با مشهد و زیارت امام رضا (ع) ادامه پیدا می‌کند.

در طول این سفر که در نهایت به پیاده‌روی اربعین و کربلا ختم می‌شود، گریزی هم به نجف، کاظمین، بغداد زده می‌شود و در هر شهر این شاعر، روایت‌های تازه‌ای را از رسیدن به کربلا و آماده شدن برای پیوستن به این واقعه پرشور را مطرح می‌کند.

همچنین در بخش دیگری از این روایت‎‌ها نیز، به دیدار با آرامگاه فردوسی و یادی از اخوان ثالث و محمدرضا شجریان پرداخته می‌شود.

این برنامه که در فیلیمو پخش می شود تا اربعین حسینی ادامه دارد و میزبان نگاه مخاطبان است.

عطیه موذن

